«Ньюкасл» — «Лестер»: счет матча 0:3, обзор голов

в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги одержал победу над— 3:0.

«Лисы» открыли счет на 36-й минуте, когда Айосе Перес вблизи чужих ворот выполнил перехват и в падении поразил цель.

Спустя три минуты отличился Джеймс Мэддисон, который великолепно пробил в верхний угол из-за пределов штрафной площади.

Победную точку на 87-й минуте поставил Хамза Чоудури, тоже нанеся блестящий удар метров с двадцати.

АПЛ. 21-й тур «Ньюкасл» — «Лестер» — 0:3 (0:2) Голы: 0:1 — 36 Перес, 0:2 — 39 Мэддисон, 0:3 — 87 Чоудури«Ньюкасл»: Дубравка, Виллемс (Йедлин, 45), Шер, Лежен, Манкильо (Крафт, 45), Шелви (Лонгстафф, 46), Альмирон, Хэйден, Фернандес, Жоэлинтон, Муто«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Эванс (Морган, 84), Фукс, Ндиди, Тилеманс, Перес, Мэддисон (Чоудури, 77), Сеюнджю, Ихеаначо (Грэй, 63)Предупреждения: Фернандес (31), Тилеманс (59)

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает второе место (45 очков), а «Ньюкасл» — 11-е (25 очков). 0