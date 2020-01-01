В финале Кубка Япониивзял верх надсо счетом 2:0.

Иньеста и Вилья с «Виссел Кобе» выиграли Кубок Японии twitter.com/goal 10 000 Фрибет новичкам Играть!

В составе победителей гол забил Нориаки Фудзимото. Еще один мяч защитник «Касимы Антлерс» Томоя Инукаи отправил в свои ворота.

Отметим, что для «Виссел Кобе», за который выступают чемпионы мира-2010 Андрес Иньеста и Давид Вилья, чемпион мира-2014 Лукас Подольски, а также бывший игрок каталонской «Барселоны» и английского «Арсенала» бельгиец Томас Вермален, этот трофей стал первым в истории.

Напомним, что Вилья в ноябре объявил о решении завершить карьеру по окончании сезона в Японии. 0