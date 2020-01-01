ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ГерманияМЧМ-2020. Россия разгромила Германию, Швеция расправилась со Словакией, Швейцария одолела Финляндию
  • 15:18
    • «Челси» может приобрести у ЦСКА Чалова
  • 15:00
    • Непряева финишировала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • 11:10
    • Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ
  • 19:25
    • Россия отгрузила Германии шесть шайб и вышла в четвертьфинал МЧМ-2020
  • 19:06
    • Йохауг — победительница гонки на 10 км на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Иньеста и Вилья с «Виссел Кобе» выиграли Кубок Японии

    Футбол Барселона
    В финале Кубка Японии «Виссел Кобе» взял верх над «Касимой Антлерс» со счетом 2:0.

    Иньеста и Вилья с «Виссел Кобе» выиграли Кубок Японии
    Иньеста и Вилья с «Виссел Кобе» выиграли Кубок Японии

    В составе победителей гол забил Нориаки Фудзимото. Еще один мяч защитник «Касимы Антлерс» Томоя Инукаи отправил в свои ворота.

    Отметим, что для «Виссел Кобе», за который выступают чемпионы мира-2010 Андрес Иньеста и Давид Вилья, чемпион мира-2014 Лукас Подольски, а также бывший игрок каталонской «Барселоны» и английского «Арсенала» бельгиец Томас Вермален, этот трофей стал первым в истории.

    Напомним, что Вилья в ноябре объявил о решении завершить карьеру по окончании сезона в Японии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 24-30 декабря
  • 30/12/2019 в 21:20
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «МЮ» новый год с победы на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Разберется ли Россия со Швейцарией?
  • Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Начнет ли «Ливерпуль» новый год викторией?
  • Экспресс дня 2 января. Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Германия — Канада Хоккей МЧМ-2020. Канада победила Германию, США одолел ЧехиюОбзор очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею Вчера в 00:090
  • 16:15
    • Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
  • 13:44
    • Вайгль перешел из «Боруссии» Д в «Бенфику»
  • 12:46
    • «Хьюстон» обыграл «Денвер», «Торонто» победил «Кливленд»
    Фрагмент матча Хоккей С небес на землю. Россия снова проиграла СШАСМИ — о поражении сборной России от США на МЧМ-2020 30/12/2019 в 13:140
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Ливерпуль» новый год викторией?
  • 3.01
    •
  • 15:49
    • Райола: «Манчестер Юнайтед» загубил бы даже Марадону и Пеле
  • 15:34
    • «Оренбург» подписал хавбека сборной Казахстана
  • 13:57
    • Василий Березуцкий: «Спартак» сильно переплатил за Тиля
    «Оттава» — «Нью-Джерси» Хоккей НХЛ. Шайбы Гусева и Анисимова, передача Гаврикова и два очка ДадоноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 30/12/2019 в 09:180
  • 12:28
    • Россиянин Исаев стал чемпионом PFL
  • 13:29
    • Гвардиола: «Ман Сити» надо усерднее работать, лучше играть и молиться
  • 13:14
    • Иньеста и Вилья с «Виссел Кобе» выиграли Кубок Японии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Норвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие