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    Сможет ли «Форталеза» соорудить голевой задел?

    «Форталеза» — «Регатас». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Копа де Нордесте, 6 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Регатас»
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    «Форталеза»
    6 июня в финале плей-офф Копа де Нордесте Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Регатас». Начало игры — в 03:30 мск. «Форталеза» — «Регатас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» только-только встал в победную колею. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

    При этом «Форталеза» в 5 матчах добыла лишь две виктории. Забила команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Форталеза» с минимальным счетом переиграла «Атлетико Паранаэнсе».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Победная серия из трех матчей кряду явно окрыляет. Да и желание выиграть Копа де Нордесте у команды огромное.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: ныне «Форталеза» никак не может преуспеть в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Регатаса» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла 4 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева постараются соорудить как можно более комфортный голевой задел. Да и вообще, команда нынче на подъеме.

    «Регатас»

    Турнирное положение: «Регатас» текущий чемпионат проводит во втором по рангу бразильском дивизионе. Команда там располагается на 14 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Регатас» выиграл лишь в 2 матчах из 7. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 9 мячей в 7 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Регатас» проиграл «Понте-Прете» (2:4).

    До того команда прошла в финал Копа де Нордесте. В серии послематчевых пенальти была обыграна «Баия».

    В пяти последних матчах «Регатас» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Регатас» выглядит вполне прилично. Да и сам выход в финал можно считать успехом.

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    При этом «Регатас» имеет не столь надежные тылы. В 7 матчах бразильской Серии B пропущено 10 мячей.

    Неплохой сезон выдает Ансельмо Рамон. Опытнейший форвард в 7 матчах чемпионата забил 4 гола.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и дать бой полпреду элиту команда явно постарается.

    Статистика для ставок

    • «Форталеза» не проиграла ни разу в чемпионате

    • «Форталеза» имеет трехматчевую победную серию

    • «Регатас» в среднем пропускает более гола за матч

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.93 и 1.80.

    Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.

    «Регатас» в последних матчах имела явные проблемы с надежностью собственных тылов.

    Ставка: Фора «Форталезы» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.28

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    «Форталеза» — «Регатас». 6 июня в финале плей-офф Копа де Нордесте Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Регатас». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Регатас» с коэффициентом 2.05.
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