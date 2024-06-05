В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Словакия — Сан-Марино

Футбол. Товарищеский матч

Словакия готовится к Евро-2024. На групповом этапе у команды будут сложные матчи. Словаки сыграют с Украиной, Румынией и Бельгией.

В 2024 году Словакия провела два товарищеских матча. Команде выиграть не удалось. Сборная уступила Австрии (0:2) и сыграла вничью с Норвегией (1:1).

Сан-Марино является одним из главных аутсайдеров на европейском континенте. Команда регулярно проигрывает и очень мало забивает.

Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Сценарий будет стандартным. Словакия, скорее всего, устроит разгром карликовой сборной.

Ставка: Победа Словакии с форой (-2.5) за 1.40.

Норвегия — Косово

Футбол. Товарищеский матч

Норвежцы остались разочарованы тем, что команда не попала на чемпионат Европы в Германию. Холанн и К вынуждены смотреть Евро-2024 по телевизору. Однако в спаррингах есть возможность посмотреть новичков и отработать новые тактические модели.

Норвегию следует считать фаворитом. Но легкой прогулки не будет. Косово является настоящим крепким орешком.

Гостей не стоит недооценивать. Ранее Косово в квалификации Евро-2024 отбирал очки у Швейцарии и Румынии.

Весной Косово провел два товарищеских матча. 22 марта была победа над Арменией (1:0), а спустя три дня косовары проиграли сборной Венгрии со счетом 0:2.

Ставка: Обе забьют за 2.08.

Испания — Андорра

Футбол. Товарищеский матч

Испанцы являются главными фаворитами Евро-2024. Команде по силам выиграть турнир. Первый спарринг испанцы проведут с Андоррой.

Разгром карликовой сборной гарантирован. Как бы Андорра не выстраивала оборону, команда обречена. Возможно, в первом тайме Испания не будет форсировать события, однако после перерыва точно прибавит в активности.

Все прогнозы на футбол

Андорра в последних 10 матчах потерпела восемь поражений. Команда дважды сыграла вничью и ни разу не победила.

В марте Андорра сыграла две товарищеских встречи. Сначала была зафиксирована ничья с ЮАР (1:1). Вскоре Андорра проиграла Боливии со счетом 0:1.

Ставка: Победа Испании с форой (-3.5) за 1.57.

Общий коэффициент — 4.57.