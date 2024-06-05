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    Словакия и Испания устроят разгромы, Норвегия помучается с Косово

    Экспресс дня 5 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 июня
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    Сборная Словакии
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Словакия — Сан-Марино

    Футбол. Товарищеский матч

    Словакия готовится к Евро-2024. На групповом этапе у команды будут сложные матчи. Словаки сыграют с Украиной, Румынией и Бельгией.

    В 2024 году Словакия провела два товарищеских матча. Команде выиграть не удалось. Сборная уступила Австрии (0:2) и сыграла вничью с Норвегией (1:1).

    Сан-Марино является одним из главных аутсайдеров на европейском континенте. Команда регулярно проигрывает и очень мало забивает.

    Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Сценарий будет стандартным. Словакия, скорее всего, устроит разгром карликовой сборной.

    Ставка: Победа Словакии с форой (-2.5) за 1.40.

    Норвегия — Косово

    Футбол. Товарищеский матч

    Норвежцы остались разочарованы тем, что команда не попала на чемпионат Европы в Германию. Холанн и К вынуждены смотреть Евро-2024 по телевизору. Однако в спаррингах есть возможность посмотреть новичков и отработать новые тактические модели.

    Норвегию следует считать фаворитом. Но легкой прогулки не будет. Косово является настоящим крепким орешком.

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    Гостей не стоит недооценивать. Ранее Косово в квалификации Евро-2024 отбирал очки у Швейцарии и Румынии.

    Весной Косово провел два товарищеских матча. 22 марта была победа над Арменией (1:0), а спустя три дня косовары проиграли сборной Венгрии со счетом 0:2.

    Ставка: Обе забьют за 2.08.

    Испания — Андорра

    Футбол. Товарищеский матч

    Испанцы являются главными фаворитами Евро-2024. Команде по силам выиграть турнир. Первый спарринг испанцы проведут с Андоррой.

    Разгром карликовой сборной гарантирован. Как бы Андорра не выстраивала оборону, команда обречена. Возможно, в первом тайме Испания не будет форсировать события, однако после перерыва точно прибавит в активности.

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    Андорра в последних 10 матчах потерпела восемь поражений. Команда дважды сыграла вничью и ни разу не победила.

    В марте Андорра сыграла две товарищеских встречи. Сначала была зафиксирована ничья с ЮАР (1:1). Вскоре Андорра проиграла Боливии со счетом 0:1.

    Ставка: Победа Испании с форой (-3.5) за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.57.

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    Экспресс дня 5 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 5 июня с коэффициентом 4.57.
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