Словакия — Сан-Марино
Футбол. Товарищеский матч
Словакия готовится к Евро-2024. На групповом этапе у команды будут сложные матчи. Словаки сыграют с Украиной, Румынией и Бельгией.
В 2024 году Словакия провела два товарищеских матча. Команде выиграть не удалось. Сборная уступила Австрии (0:2) и сыграла вничью с Норвегией (1:1).
Сан-Марино является одним из главных аутсайдеров на европейском континенте. Команда регулярно проигрывает и очень мало забивает.
Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Сценарий будет стандартным. Словакия, скорее всего, устроит разгром карликовой сборной.
Ставка: Победа Словакии с форой (-2.5) за 1.40.
Норвегия — Косово
Футбол. Товарищеский матч
Норвежцы остались разочарованы тем, что команда не попала на чемпионат Европы в Германию. Холанн и К вынуждены смотреть Евро-2024 по телевизору. Однако в спаррингах есть возможность посмотреть новичков и отработать новые тактические модели.
Норвегию следует считать фаворитом. Но легкой прогулки не будет. Косово является настоящим крепким орешком.
Гостей не стоит недооценивать. Ранее Косово в квалификации Евро-2024 отбирал очки у Швейцарии и Румынии.
Весной Косово провел два товарищеских матча. 22 марта была победа над Арменией (1:0), а спустя три дня косовары проиграли сборной Венгрии со счетом 0:2.
Ставка: Обе забьют за 2.08.
Испания — Андорра
Футбол. Товарищеский матч
Испанцы являются главными фаворитами Евро-2024. Команде по силам выиграть турнир. Первый спарринг испанцы проведут с Андоррой.
Разгром карликовой сборной гарантирован. Как бы Андорра не выстраивала оборону, команда обречена. Возможно, в первом тайме Испания не будет форсировать события, однако после перерыва точно прибавит в активности.
Андорра в последних 10 матчах потерпела восемь поражений. Команда дважды сыграла вничью и ни разу не победила.
В марте Андорра сыграла две товарищеских встречи. Сначала была зафиксирована ничья с ЮАР (1:1). Вскоре Андорра проиграла Боливии со счетом 0:1.
Ставка: Победа Испании с форой (-3.5) за 1.57.
Общий коэффициент — 4.57.