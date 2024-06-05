5 июня в товарищеском матче сборных по футболу сыграют Франция и Люксембург. Начало игры — в 22:00 мск. Франция — Люксембург: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франция

Турнирное положение: сборная Франции уверенно выиграла первое место в отборе на Евро-2024 в группе В с 22 очками.

Последние матчи: предыдущую игру команда Дидье Дешама провела в матче против сборной Чили (3:2). По ходу матча французы уступали, но класс команды все равно сказался в итоге. Мячи за Францию забивали Юсуф Фофана, Коло Муани и Оливье Жиру.

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Ранее было поражение от Германии со счетом 0:2.

Не сыграют: вся заявка готова играть в этой встрече.

Состояние команды: Франция — один из главных фаворитов предстоящего Евро. Состав переполнен футболистами экстра-класса, а во главе уже много лет стоит Дидье Дешам, знающий возможности своих игроков от и до.

Люксембург

Турнирное положение: в своей группе J Люксембург занял третье место c 17 очками, а в стыках проиграл Грузии и не пробился на Евро.

Календарь и таблица Евро-2024

Последние матчи: в конце марта команда на своем поле победила Казахстан со счетом 2:1. Люксембург первым пропустил гол, но уже до перерыва вышел вперед. Голы забивали Желсон Родригеш и Данел Синани.

До этого было поражение от Грузии (0:2) в стыковых матчах за выход на Евро-2024.

Не сыграют: все сильнейшие игроки готовятся к матчу.

Состояние команды: сейчас Люксембург это уже не карлик, которым был на протяжении многих лет, а довольно крепкая по европейским меркам сборная. В ее составе есть несколько футболистов, выступающих в ведущих европейских лигах и находящихся там на хорошем счету.

Статистика для ставок

В 2017 году Франция в гостях победила 3:1, а дома сыграла вничью 0:0

Франция в трех последних матчах имеет показатель +1=1-1

Люксембург выиграл 3 из 4 последних игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции с форой -3,5 дают 1,95, а Люксембург с форой +3,5 можно взять у букмекеров за 1,79.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,16, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: Франция конечно в разы сильнее по своему уровню, даже второй состав может спокойно разгромить Люксембург, но часто команда Дешама подходит к товарищеским матчам спустя рукава и играет не в полную силу.

Ставка: победа Люксембурга с форой +3,5 за 1,79.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что разгрома не будет.

Ставка: победа Люксембурга с форой +2,5 за 2,85.