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    Франция не станет громить Люксембург

    Франция — Люксембург. Ставка (к. 1.79) и прогноз на товарищеский матч сборных 5 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Люксембург
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    Оливье Жиру
    5 июня в товарищеском матче сборных по футболу сыграют Франция и Люксембург. Начало игры — в 22:00 мск. Франция — Люксембург: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2024 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 22:00 Люксембург

    Люксембург

  • Люксембург
    •

    Франция

    Турнирное положение: сборная Франции уверенно выиграла первое место в отборе на Евро-2024 в группе В с 22 очками.

    Последние матчи: предыдущую игру команда Дидье Дешама провела в матче против сборной Чили (3:2). По ходу матча французы уступали, но класс команды все равно сказался в итоге. Мячи за Францию забивали Юсуф Фофана, Коло Муани и Оливье Жиру.

    Франция — Люксембург: коэффициенты букмекеров

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    Ранее было поражение от Германии со счетом 0:2.

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    • Не сыграют: вся заявка готова играть в этой встрече.

    Состояние команды: Франция — один из главных фаворитов предстоящего Евро. Состав переполнен футболистами экстра-класса, а во главе уже много лет стоит Дидье Дешам, знающий возможности своих игроков от и до.

    Люксембург

    Турнирное положение: в своей группе J Люксембург занял третье место c 17 очками, а в стыках проиграл Грузии и не пробился на Евро.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Последние матчи: в конце марта команда на своем поле победила Казахстан со счетом 2:1. Люксембург первым пропустил гол, но уже до перерыва вышел вперед. Голы забивали Желсон Родригеш и Данел Синани.

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    До этого было поражение от Грузии (0:2) в стыковых матчах за выход на Евро-2024.

    Не сыграют: все сильнейшие игроки готовятся к матчу.

    Состояние команды: сейчас Люксембург это уже не карлик, которым был на протяжении многих лет, а довольно крепкая по европейским меркам сборная. В ее составе есть несколько футболистов, выступающих в ведущих европейских лигах и находящихся там на хорошем счету.

    Статистика для ставок

    • В 2017 году Франция в гостях победила 3:1, а дома сыграла вничью 0:0

    • Франция в трех последних матчах имеет показатель +1=1-1

    • Люксембург выиграл 3 из 4 последних игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Франции с форой -3,5 дают 1,95, а Люксембург с форой +3,5 можно взять у букмекеров за 1,79.

    Тотал меньше 3,5 идет за 2,16, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,70.

    Прогноз: Франция конечно в разы сильнее по своему уровню, даже второй состав может спокойно разгромить Люксембург, но часто команда Дешама подходит к товарищеским матчам спустя рукава и играет не в полную силу.

    Ставка: победа Люксембурга с форой +3,5 за 1,79.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что разгрома не будет.

    Ставка: победа Люксембурга с форой +2,5 за 2,85.

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    Франция — Люксембург. 5 июня в товарищеском матче сборных по футболу сыграют Франция и Люксембург. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Франция — Люксембург с коэффициентом 1.79.
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