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    Сколько Испания забьет Андорре?

    Испания — Андорра. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Андорра
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    Альваро Мората
    В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Испания — Андорра. Начало — 22:30 (мск). Испания — Андорра: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:30 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
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    Испания

    Турнирное положение: Испания успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря победе в своей группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 21 балл и опередила своего ближайшего преследователя Шотландию на четыре очка, а также на 10 баллов — Норвегию.

    Испания — Андорра: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече устроила дома феерическую ничью с Бразилией — 3:3.

    Эта боевая мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые, правда, пришлись на товарищеские встречи.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти матчах в разных турнирах, включая контрольные поединки, Испания проиграла лишь раз при восьми победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о хорошей форме хозяев, но и безо всякого понимания состояния «Фурии Роха» понятно, что они обязаны обыгрывать столь скромного соперника, причем — разгромно.

    Альваро Мората и Хоселу — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами от каждого.

    Андорра

    Турнирное положение: Андорра традиционно не имела никаких шансов в очередной квалификации — на чемпионат Европы 2024 года, заняв последнее, шестое место в группе.

    Тем не менее, по итогам 10-ти матчей команде удалось дважды не проиграть и набрать сразу два балла, отобрав очки у Косова и Беларуси.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела минимальное поражение от Боливии (0:1) на чужом поле.

    Эта неудача не позволила коллективу развить позитивный импульс после ничьей с ЮАР (1:1) в контрольном поединке, который провели в Алжире.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: прошло полтора года с тех пор, как 22 сентября 2022 года Андорра выиграла в предыдущий раз — на выезде против Лихтенштейна в Лиге наций.

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    Очевидно, что такая форма не сулит гостям по сути никаких шансов, особенно на выезде против одной из топ-сборных мирового футбола.

    Берто Росас — автор двух из трех голов команды в отборе на Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Испании забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Испании забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Андорры забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.01. Ничья — в 15.00, победа Андорры — в 45.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.15 и 4.80.

    Прогноз: Учитывая разный уровень команд, хозяева вполне могут забить больше 4,5 голов. Особенно если ближайшие резервисты сборной захотят доказать тренерскому штабу, что они достойны поехать на Евро-2025.

    При этом гостям будет сложно не развалиться уже после второго пропущенного мяча.

    Ставка: тотал больше 4,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 5,5 голов, поскольку разгром очевидным фаворитом карликовой командой напрашивается сам собой.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

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    Испания — Андорра. В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Испания — Андорра. Начало — 22:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч Испания — Андорра с коэффициентом 1.80.
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