Итальянская теннисистка Ясмин Паолини сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 5 июня, начало — в 15:15 мск. Паолини — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Паолини

Ясмин Паолини — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде на хард-покрытии. В феврале этого года итальянка выиграла турнир в Дубае, переиграв в финале россиянку Анну Калинскую (4:6, 7:5, 7:5). Ещё один триумф Паолини был зафиксирован в Словении в 2021, тогда Паолини нанесла поражение Алисон Риск (7:6, 6:2).

В турнирах серии Большого шлема Паолини добилась лучшего результата в нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

На «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини одержала 4 победы, одержав победы над австралийкой Дарьей Сэвилл (6:3, 6:4), американкой Хейли Баптист (6:4, 7:6), канадкой Бьянкой Андрееску (6:1, 3:6, 6:0) и россиянкой Элиной Аванесян (4:6, 6:0, 6:1).

На данный момент Ясмин Паолини занимает 15 место в рейтинге WTA.

Рыбакина

Елена Рыбакина во второй раз вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции казахстанская спортсменка одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной (6:4, 6:3).

Интересный момент, на «Ролан Гаррос» в этом сезоне Рыбакина не отдала своим соперницам ни сета.

На турнирах серии Большого шлема четвёртая ракетка планеты в пятый раз вышла в четвертьфинал, в Париже — это будет второе участие.

За плечами Елены Рыбакиной — победа в одиночном разряде на Уимблдоне-2022. В прошлом сезоне казашка играла в финале Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.29, победу Паолини букмекеры предлагают за 3.78.

Прогноз: Если Елена Рыбакина и оступится, то только не в матче 1/4 финала против итальянки Ясмин Паолини. Остановить четвёртую ракетку мира могут только Соболенко и Швентек, ну или ещё хуже травма Рыбакиной. С игровой формой у казашки всё в порядке, и играет она против Паолини. Ставим на уверенную победу Елены Рыбакиной.

Рекомендуемая ставка: Победа Рыбакиной с форой по геймам (-4.5) с коэффициентом 1.83.