Дания
Швеция
Дания
Турнирное положение: Дания успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря победе в своей группе.
По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Словению по дополнительным показателям, а также на четыре балла — Финляндию.
Дания — Швеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече обыграла на своем поле Фареры (2:0).
Этот выигрыш прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и одну товарищескую встречу.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Дания проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.
Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но уровень соперника, который, к тому же, уязвлен невыходом на Евро-2024, может помочь тому как минимум не проиграть.
Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с семью голами.
Швеция
Турнирное положение: Швеция провалилась в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.
По итогам восьми матчей команда набрала 10 баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Австрия, на целых девять пунктов.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Албанию (1:0) на своем поле.
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Швеция проиграла два раза при четырех победах и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма позволяет гостям рассчитывать как минимум на ничью, хотя в принципиальном противостоянии с датчанами на выезде это будет непросто.
Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Дании забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах Дании хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Швеция выиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 14.00, победа Швеции — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. Более того, эти поединки они как раз выиграли.
При этом в двух из трех последних матчей хозяева не победили.
Ставка: Швеция не проиграет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах Дании было именно так.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.