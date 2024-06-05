В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Дания — Швеция. Начало — 20:00 (мск). Дания — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания

Турнирное положение: Дания успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря победе в своей группе.

По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Словению по дополнительным показателям, а также на четыре балла — Финляндию.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече обыграла на своем поле Фареры (2:0).

Этот выигрыш прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и одну товарищескую встречу.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Дания проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.

Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но уровень соперника, который, к тому же, уязвлен невыходом на Евро-2024, может помочь тому как минимум не проиграть.

Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с семью голами.

Швеция

Турнирное положение: Швеция провалилась в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 10 баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Австрия, на целых девять пунктов.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Албанию (1:0) на своем поле.

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Швеция проиграла два раза при четырех победах и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма позволяет гостям рассчитывать как минимум на ничью, хотя в принципиальном противостоянии с датчанами на выезде это будет непросто.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Дании забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Дании хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Швеция выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 14.00, победа Швеции — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. Более того, эти поединки они как раз выиграли.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева не победили.

Ставка: Швеция не проиграет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах Дании было именно так.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.