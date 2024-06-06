6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Уругвай. Начало встречи — в 04:00 мск. Мексика — Уругвай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексика готовится к матчам Кубка Америки. Турнир пройдет в конце июня.

Мексиканцам достался непростой квартет. Предстоит сыграть со сборными Эквадора, Ямайки и Венесуэлы.

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Последние матчи: В 2024 году Мексика провела три матча. Были одержаны две победы и еще одну встречу команда проиграла.

Мексиканцам удалось одолеть Панаму и Боливию. А США Мексика уступила — это произошло в рамках Лиги наций КОНКАКАФ.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В предстоящей встрече букмекеры затрудняются назвать фаворита. У обеих команд шансы на победу примерно равны.

Мексика в последних десяти домашних матчах потерпела лишь два поражения. Высока вероятность, что хозяева не разочаруют своих болельщиков в родных стенах.

Уругвай

Турнирное положение: Сборная Уругвая имеет возможность проверить свои силы перед Кубком Америки. Впереди у команды непростые матчи.

В группе уругвайцы сразятся с Боливией, Панамой и США. В квартете главным соперником для Уругвая являются американцы. Скорее всего, эти команды точно пройдут дальше.

Последние матчи: Уругвай ударно провел концовку 2023 года. В рамках квалификации ЧМ-2026 команда одержала три победы кряду, в том числе над Бразилией и Аргентиной.

В этом году Уругвай еще не выигрывал. 26 марта было поражение от Кот-Д'Ивуара в товарищеском матче. 1 июня уругвайцы разошлись миром с Коста-Рикой.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уругвай нечасто выигрывает в гостях. В предстоящей встрече команде будет сложно победить на выезде мексиканцев.

Между собой Мексика и Уругвай последний раз играли 3 июня 2022 года. Тогда уругвайцы на выезде разгромили соперника со счетом 3:0. Возьмет ли Мексика реванш?

Статистика для ставок

В 2024 году Мексика из трех матчей выиграла два

Уругвай в этом году еще не побеждал

3 июня 2022 года Мексика была разгромлена уругвайцами со счетом 0:3

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Мексика — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в 2.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.68.

Прогноз: Букмекеры затрудняют выделить явного фаворита. Шансы на победу примерно равны. Может быть зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.21.

Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче будет забито минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13