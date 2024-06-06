Мексика
Уругвай
Мексика
Турнирное положение: Мексика готовится к матчам Кубка Америки. Турнир пройдет в конце июня.
Мексиканцам достался непростой квартет. Предстоит сыграть со сборными Эквадора, Ямайки и Венесуэлы.
Мексика — Уругвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 2024 году Мексика провела три матча. Были одержаны две победы и еще одну встречу команда проиграла.
Мексиканцам удалось одолеть Панаму и Боливию. А США Мексика уступила — это произошло в рамках Лиги наций КОНКАКАФ.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В предстоящей встрече букмекеры затрудняются назвать фаворита. У обеих команд шансы на победу примерно равны.
Мексика в последних десяти домашних матчах потерпела лишь два поражения. Высока вероятность, что хозяева не разочаруют своих болельщиков в родных стенах.
Уругвай
Турнирное положение: Сборная Уругвая имеет возможность проверить свои силы перед Кубком Америки. Впереди у команды непростые матчи.
В группе уругвайцы сразятся с Боливией, Панамой и США. В квартете главным соперником для Уругвая являются американцы. Скорее всего, эти команды точно пройдут дальше.
Последние матчи: Уругвай ударно провел концовку 2023 года. В рамках квалификации ЧМ-2026 команда одержала три победы кряду, в том числе над Бразилией и Аргентиной.
В этом году Уругвай еще не выигрывал. 26 марта было поражение от Кот-Д'Ивуара в товарищеском матче. 1 июня уругвайцы разошлись миром с Коста-Рикой.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уругвай нечасто выигрывает в гостях. В предстоящей встрече команде будет сложно победить на выезде мексиканцев.
Между собой Мексика и Уругвай последний раз играли 3 июня 2022 года. Тогда уругвайцы на выезде разгромили соперника со счетом 3:0. Возьмет ли Мексика реванш?
Статистика для ставок
- В 2024 году Мексика из трех матчей выиграла два
- Уругвай в этом году еще не побеждал
- 3 июня 2022 года Мексика была разгромлена уругвайцами со счетом 0:3
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Мексика — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в 2.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.68.
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Прогноз: Букмекеры затрудняют выделить явного фаворита. Шансы на победу примерно равны. Может быть зафиксирована ничья.
Ставка: ничья за 3.21.
Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче будет забито минимум три гола.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13