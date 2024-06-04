Италия — Турция: счет матча 0:0, обзор

сыграла вничью с(0:0) в рамках товарищеского противостояния.

За весь матча итальянцы 2 раза ударили в створ ворот и совершили 17 фолов. Турция только однажды угрожала воротам соперника и подала 5 угловых.

Товарищеские матчи (сборные). Италия — Турция 0:0 (0:0, 0:0) Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко (Калафьори, 85), Жоржиньо (Фаджоли, 62), Кристанте, Пеллегрини (Фраттези, 68), Орсолини (Камбьязо, 46), Кьеза (Дзакканьи, 46), Ретеги (Распадори, 68)Турция: Байындыр, Челик (Озкаджар, 66), Бардакджи, Кабак (Демирал, 42), Мюльдюр, Айхан (Оздемир, 67), Чалханоглу, Языджи (Кекчю, 55), Йылмаз (Кылычсой, 82), Айдын (Омюр, 46), ЙылдызПредупреждения: Орсолини (29), Манчини (90+1)

В следующем матче сборная Италии встретится с Боснией и Герцеговиной 9-го июня, а Турция сыграет против Польши 10-го числа.