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    Италия и Турция разошлись миром в товарищеском матче

    Италия — Турция: счет матча 0:0, обзор

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    Италия сыграла вничью с Турцией (0:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матча итальянцы 2 раза ударили в створ ворот и совершили 17 фолов. Турция только однажды угрожала воротам соперника и подала 5 угловых.

    Товарищеские матчи (сборные).
    Италия — Турция 0:0 (0:0, 0:0)
    Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко (Калафьори, 85), Жоржиньо (Фаджоли, 62), Кристанте, Пеллегрини (Фраттези, 68), Орсолини (Камбьязо, 46), Кьеза (Дзакканьи, 46), Ретеги (Распадори, 68)Турция: Байындыр, Челик (Озкаджар, 66), Бардакджи, Кабак (Демирал, 42), Мюльдюр, Айхан (Оздемир, 67), Чалханоглу, Языджи (Кекчю, 55), Йылмаз (Кылычсой, 82), Айдын (Омюр, 46), ЙылдызПредупреждения: Орсолини (29), Манчини (90+1)

    В следующем матче сборная Италии встретится с Боснией и Герцеговиной 9-го июня, а Турция сыграет против Польши 10-го числа.

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