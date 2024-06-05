Бельгия
Черногория
Бельгия
Турнирное положение: сборная Бельгии мощно выступила в отборочном цикле на чемпионат Европы, заняв первое место в группе F с 20 очками.
Последние матчи: предыдущий товарищеский матч команда Доминико Тедеско провела в марте 2024 со сборной Англии (2:2). По ходу матча Бельгия дважды вела, но упустила победу в самой концовке встречи. Оба мяча у бельгийцев на счету Юри Тилеманса.
Бельгия — Черногория: коэффициенты букмекеров
Ранее был ничейный исход с Ирландией (0:0) в гостях.
Не сыграют: все вызванные футболисты готовятся к матчу.
Состояние команды: традиционно в последние годы Бельгия причисляется к одним из фаворитов Евро, при Тедеско команда немного омолодилась, появилось множество талантливых футболистов, игра стала более скоростной. Также Бельгия в основном стала выходить по схеме 4-3-3.
Черногория
Турнирное положение: в отборе на Евро-2024 Черногория заняла в группе G лишь третье место с 11 очками, и не будет играть в финальной части турнира.
Последние матчи: в марте 2024 года Черногория на своем поле обыграла Македонию со счетом 1:0. Единственный мяч в той игре на счету ветерана и самого известного игрока Стевана Йоветича.
До этого была гостевая победа над Беларусью (2:0).
Не сыграют: все основные футболисты готовятся к этому матчу.
Состояние команды: с февраля 2024 года сборную Черногории возглавил известный в прошлом футболист Роберт Просинечки, который только знакомится с возможностями футболистов, большинство которых выступают на родине и в средних клубах.
Статистика для ставок
- В 2012 году команды сыграли друг с другом со счетом 2:2
- Бельгия последний раз проигрывала в 2022 году в товарищеском матче Марокко (0:2)
- Черногория в пяти последних играх одержала три победы и потерпела два поражения
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: на победу Бельгии дают 1,36, а на Черногорию — 9,00, ничью букмекеры оценивают в 5,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.
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Прогноз: Бельгия значительно выше Черногории по качеству игры и составу, в команде серьезная конкуренция, игроки будут биться за место в основе и вряд ли станут играть не в полную силу.
Ставка: победа Бельгии с форой -1,5 за 1,95.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством забитых мячей. Игра товарищеская, поэтому все возможно.
Ставка: тотал больше 4 за 3,70.