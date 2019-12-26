«Енисей» уволил главного тренера

подтвердил информацию об уходе с поста главного тренера красноярского «Енисея».

«Да, информация о моем увольнении — правда. Пока еще ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Все прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались.

Дальнейшие планы? Пока был при работе, естественно, даже не думал о вариантах. Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим.

Никаких обид нет. Один болельщик даже позвонил мне, я сказал, что благодарю всех болельщиков, а причины увольнения обсуждать не надо. Руководством принято такое решение», — приводит слова Газзаева «Чемпионат»

«Енисей», набрав 25 очков, занимает 17-е место в ФНЛ. 0