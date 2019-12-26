ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола (справа) и Сульшер снова встретятся — теперь в Кубке ЛигиЧто смотреть на праздники?
  • 14:57
    • Синицина и Кацалапов — лучшие в ритм-танце на чемпионате России
  • 13:34
    • Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия по версии Sportsnet
  • 13:21
    • Сафонов и Сулейманов получили награду «Первая пятерка»
  • 13:08
    • Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России
  • 11:56
    • Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
    Все новости спорта

    «Енисей» уволил главного тренера

    Футбол Енисей ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Юрий Газзаев подтвердил информацию об уходе с поста главного тренера красноярского «Енисея».

    Юрий Газзаев
    Юрий Газзаев

    «Да, информация о моем увольнении — правда. Пока еще ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Все прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались.

    Дальнейшие планы? Пока был при работе, естественно, даже не думал о вариантах. Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим.

    Никаких обид нет. Один болельщик даже позвонил мне, я сказал, что благодарю всех болельщиков, а причины увольнения обсуждать не надо. Руководством принято такое решение», — приводит слова Газзаева «Чемпионат»

    «Енисей», набрав 25 очков, занимает 17-е место в ФНЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Что смотреть на праздники?
  • 05:49
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Ливерпуль»
  • 1.68
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лестер» поразить ворота уставшего «Ливерпуля»?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Поможет ли «Манчестер Юнайтед» возвращение Погба?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Как сыграет Россия в первом матче молодежного ЧМ?
  • Чехия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лерой Сане Футбол Январь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?Кто кого планирует подписать, а с кем попрощаться? 24/12/2019 в 22:350
  • 07:38
    • «Голден Стэйт» прервал победную серию «Хьюстона», «Клипперс» обыграл «Лейкерс»
  • 14:44
    • «Енисей» уволил главного тренера
  • 14:28
    • Сафонов не считает себя готовым к игре за сборную России
    Аллегри давно связывают с «МЮ» Футбол Топ-пять кандидатов вместо Сульшера в «МЮ»Кто может заменить нынешнего рулевого «Юнайтед»? 24/12/2019 в 22:120
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» свое победное шествие?
  • 2.80
    •
  • 14:16
    • СМИ: из ЦСКА ушел начальник команды
  • 14:02
    • Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
  • 13:50
    • «Салават Юлаев» заключил контракт с опытным нападающим
    Хоккеисты сборной России Хоккей Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домойСМИ — о предстоящем МЧМ по хоккею Вчера в 11:170
  • 11:44
    • «Ювентус» может отдать Ругани в «Лестер»
  • 11:27
    • Сарабия: У Неймара большое влияние в раздевалке ПСЖ
  • 10:39
    • «Крылья Советов» близки к подписанию форварда «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие