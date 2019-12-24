«Краснодар» готов продать Игнатьева

Нападающийв скором времени может покинуть команду, утверждает «Чемпионат».

Как сообщает источник, что за трансфер нападающего краснодарский клуб намерен потребовать восемь миллионов евро.

Напомним, что в прошлое трансферное окно Игнатьевым уже интересовались другие клубы РПЛ, но тогда «быки» не хотел продавать нападающего и были готовы начинать переговоры от 20 миллионов евро.

В настоящий момент ситуация изменилась и в приобретении 20-летнего игрока заинтересованы уже несколько клубов РПЛ.

В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл в 13 матчах чемпионата России, отличившись четырьмя голами. В его активе также три матча и один гол в Лиге Европы. Контракт форварда с «Краснодаром» действует до лета 2022 года. 0