ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМолодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лиги
  • 16:17
    • Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards
  • 15:49
    • Дзюба, Кокорин и Мамаев — в топ-30 российских персон 2019 года
  • 15:19
    • СМИ: Буффон намерен продлить контракт с «Ювентусом»
  • 15:06
    • РФС: Ари не играл рукой в эпизоде с пенальти в матче с ЦСКА
  • 11:59
    • Семин признан тренером года по версии спортивных журналистов России
    Все новости спорта

    Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Барселона Примера Футбол Испании Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Аякс Ред Булл Зальцбург Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Атлетико Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    На сайте Globe Soccer Awards опубликован финальный список претендентов на премию в 2019 году.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    На звание лучшего футболиста 2019 года претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    Обладателем трех предыдущих премий был Роналду.

    В номинации «лучшая команда 2019 года» значатся «Ливерпуль», «Аякс» и женская команда «Лиона».

    В номинации «открытие года» представлены хавбек Анссумане Фати («Барселона»), нападающий Эрлинг Холанд («Зальцбург»), вингер Джейдон Санчо («Боруссия» Дортумнд) и полузащитник Жоау Феликс («Атлетико»).

    Церемония вручения наград состоится 29 декабря в Дубае. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в Мадрид
  • Вчера в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Сампдория» — «Ювентус»
  • 1.58
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов мы увидим на главном празднике футбола?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сумеет ли «Монтеррей» воспользоваться усталостью «Ливерпуля»?
  • «Монтеррей» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вскроет ли «Юве» оборону «Сампдории»?
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвойДва гранда европейского футбола сразятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 14:220
  • 16:35
    • Болельщики «Краснодара» выберут лучшего игрока в истории клуба
  • 16:02
    • Загитова больше не хочет говорить о перерыве в карьере
  • 15:33
    • СКА подписал новый контракт с вратарем
    Жеребьевка Лиги чемпионов Футбол Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в МадридИтоги и прогнозы после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 12:550
  • Экспресс дня

  • Будут ли проблемы у «Порту» в Кубке Португалии?
  • 2.20
    •
  • 11:44
    • Вратаря «Шальке» дисквалифицировали на четыре матча
  • 11:27
    • «Текстильщик» уволил главного тренера
  • 11:11
    • Зане может зимой покинуть «Манчестер Сити»
    Юлиан Нагельсман Футбол Когда внешность обманчива. «Тоттенхэм» ждет непростая дуэль в ЛЧВ 1/8 финала команда Моуринью сыграет с «РБ Лейпциг» Вчера в 15:460
  • 07:37
    • «Индиана» прервала победную серию «Лейкерс», «Нью-Йорк» переиграл «Атланту»
  • 00:50
    • «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка английской лиги
  • 00:33
    • «Лейпциг» ушел от поражения в матче с дортмундской «Боруссией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие