Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards

На сайте Globe Soccer Awards опубликован финальный список претендентов на премию в 2019 году.

На звание лучшего футболиста 2019 года претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Обладателем трех предыдущих премий был Роналду.

В номинации «лучшая команда 2019 года» значатся «Ливерпуль», «Аякс» и женская команда «Лиона».

В номинации «открытие года» представлены хавбек Анссумане Фати («Барселона»), нападающий Эрлинг Холанд («Зальцбург»), вингер Джейдон Санчо («Боруссия» Дортумнд) и полузащитник Жоау Феликс («Атлетико»).

Церемония вручения наград состоится 29 декабря в Дубае. 0