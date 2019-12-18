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    «Барселона» и «Реал» огласили составы на «Эль-Класико»

    «Барселона» — «Реал»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Реала» на перенесенный матч 10-го тура испанской Примеры.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Барселона»: тер Штеген, Н. Семеду, Пике, Ракитич, Ленгле, С. Роберто, Альба, Ф. де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди.

    На данный момент «Барселона» является лидером чемпионата Испании, набрав 35 очков. У «Реала» — столько же, однако, мадридский клуб уступает сине-гранатовым по дополнительным показателям.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.72, на ничью — 4.57, тогда как на успех «Реала» — 4,94.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут. Следить за ходом матча можно тут. 0

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