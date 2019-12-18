«Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.74) на тоталы в матче Примеры 18 декабря 2019 года

В перенесенном матче 10 тура чемпионата Испании в очной битве сойдутся «Барселона» и «Реал» Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Реал».

«Барселона»

В 16 поединках в рамках Примеры каталонский коллектив заработал 35 баллов. Сейчас он вместе с «Реалом» находится на вершине турнирной таблицы.

С 9 ноября по 10 декабря сине-гранатовые победили в шести поединках подряд в разных соревнованиях. В Ла Лиге «Барселона» разгромила «Сельту» (4:1), а затем она обыграла «Леганес» (2:0).

Во встрече на «Камп Ноу» против «Боруссии» Д голы Суареса, Месси и Гризманна принесли хозяевам 3 очка (3:1). 1 декабря на «Ванда Метрополитано» Лео забил единственный мяч в противостоянии с «Атлетико» (1:0).

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Чуть позже «Барселона» крупно переиграла «Мальорку» (5:2), после чего она разобралась с «Интером» (2:1). В 17 туре чемпионата Испании сине-гранатовые разошлись миром с «Реалом Сосьедад» (2:2).

«Реал»

В своих 16 поединках сезона мадридский коллектив также заработал 35 баллов. Но из-за второстепенных показателей он идет вторым в турнирной таблице.

После потери очков в домашней встрече с «Бетисом» (0:0) «королевский клуб» разгромил «Галатасарай» в Лиге чемпионов (6:0) и крупно обыграл «Эйбар» в Примере (4:0).

В 14 туре Ла Лиги «Реал» одержал верх над «Реалом Сосьедад» (3:1), а в битве с ПСЖ на евроарене коллектив Зинедина Зидана упустил победу в концовке встречи (2:2).

Чуть позже «сливочные» одолели «Алавес» (2:1), «Эспаньол» (2:0) и «Брюгге» (3:1). Затем на «Месталье» в самом конце поединка подключение к стандарту и удар Куртуа, а затем добивание Бензема позволили «Реалу» спастись от поражения в игре с «Валенсией» (1:1).

Прогноз

«Барселона» считается фаворитом матча на «Камп Ноу». Ее победа оценивается в 1,69, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на успех «Реала» — 4,70.

Безусловно, грядущая встреча будет ключевой для команд, идущих с одинаковым количеством очков в Примере. Не исключено, что в этом противостоянии мадридцы будут действовать осторожно, стараясь сдержать атаку «Барсы». Наш прогноз — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,74. 0