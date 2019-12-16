ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландТрансферный дайджест. 10—16 декабря
  • 17:22
    • Опубликовано полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14:25
    • Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14:04
    • «Рубин» уволил главного тренера
  • 15:37
    • «Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 14:52
    • «Рубин» намекнул на следующего тренера креслом-качалкой
    Все новости спорта

    Сульшер о встрече с «Брюгге»: Это будут тяжёлые матчи

    Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Брюгге Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» опубликовал интервью Уле-Гуннара Сульшера касательно жеребьевки плей-офф Лиги Европы. МЮ встретится с «Брюгге».

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Я смотрел матчи "Брюгге" с "ПСЖ" и "Реалом". Они хорошо показали себя в Лиге чемпионов и в большинстве игр остались с одним или двумя неудачными поражениями. Но это хорошая команда. Они идут в лидерах в чемпионате Бельгии, и к тому же их второй вратарь играл у меня в "Мольде". Мне будет приятно снова с ним встретиться.

    Это будут тяжёлые матчи, но когда вы выходите в плей-офф, иначе не бывает. Надеюсь, что мы сможем пройти в 1/8 финала Лиги Европы», — заявил Сульшер в интервью.

    Матчи между МЮ и «Брюгге» пройдут 20 и 27 февраля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020
  • 15:30
    •
  • Прогноз
  • «Кристал Пэлас» — «Брайтон»
  • 1.87
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кристал Пэлас» имеет больше шансов?
  • «Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Лацио» продолжит побеждать?
  • «Кальяри» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • Экспресс дня 17 декабря. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лига Европы Футбол Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/16 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет 15:300
  • 22:04
    • Марсело не сыграет с «Барселоной»
  • 21:49
    • Лэмпард: «Челси» будет готов к встречи с «Баварией»
  • 21:35
    • Сульшер о встрече с «Брюгге»: Это будут тяжёлые матчи
    Жозе Моуринью прививает «Тоттенхэму» характер Футбол Эпоха Моуринью в «Тоттенхэме» по-настоящему началасьРеакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» 07:130
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.57
    •
  • 16:50
    • Директор «Реала» заявил о важности отдать все силы в матчах с «Ман Сити»
  • 16:34
    • Нагельсманн рад предстоящей встрече с «Тоттенхэмом»
  • 16:19
    • Капитан «Манчестер Юнайтед» может покинуть клуб в конце сезона
    Россия — Финляндия Хоккей Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забылиРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над Финляндией 00:370
  • 12:54
    • Кухлевский может сменить Божовича в «Крыльях Советов»
  • 10:50
    • Газзаев: Менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию
  • 07:04
    • Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие