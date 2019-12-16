Сульшер о встрече с «Брюгге»: Это будут тяжёлые матчи

Официальный сайтопубликовал интервьюкасательно жеребьевки плей-офф Лиги Европы. МЮ встретится с

«Я смотрел матчи "Брюгге" с "ПСЖ" и "Реалом". Они хорошо показали себя в Лиге чемпионов и в большинстве игр остались с одним или двумя неудачными поражениями. Но это хорошая команда. Они идут в лидерах в чемпионате Бельгии, и к тому же их второй вратарь играл у меня в "Мольде". Мне будет приятно снова с ним встретиться.

Это будут тяжёлые матчи, но когда вы выходите в плей-офф, иначе не бывает. Надеюсь, что мы сможем пройти в 1/8 финала Лиги Европы», — заявил Сульшер в интервью.

Матчи между МЮ и «Брюгге» пройдут 20 и 27 февраля. 0