«Верона» — «Торино»: счет матча 3:3, обзор голов

сыграла вничью св домашнем матче 16-го тура итальянской Серии А.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась со счетом 3:3.

Дубль в составе гостей оформил Кристиан Ансальди, отличившийся на 36-й и 61-й минутах. Еще один точный удар на 54-й минуте нанес Алехандро Беренгер.

Хозяева ответили точным пенальти на 69-й минуте в исполнении Джампаоло Паццини. Также на 76-й минуте отличился Валерио Верре, а на 84-й — Мариуш Стемпиньски.

В турнирной таблице Серии А «Верона» занимает 11-е место (19 очков), а «Торино» — девятое (21 очко). 0