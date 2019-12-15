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    «Верона» отыгралась со счета 0:3 в матче с «Торино»

    «Верона» — «Торино»: счет матча 3:3, обзор голов

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    «Верона» сыграла вничью с «Торино» в домашнем матче 16-го тура итальянской Серии А.

    Кристиан Ансальди
    Кристиан Ансальди

    Встреча, которая прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась со счетом 3:3.

    Дубль в составе гостей оформил Кристиан Ансальди, отличившийся на 36-й и 61-й минутах. Еще один точный удар на 54-й минуте нанес Алехандро Беренгер.

    Хозяева ответили точным пенальти на 69-й минуте в исполнении Джампаоло Паццини. Также на 76-й минуте отличился Валерио Верре, а на 84-й — Мариуш Стемпиньски.

    В турнирной таблице Серии А «Верона» занимает 11-е место (19 очков), а «Торино» — девятое (21 очко). 0

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