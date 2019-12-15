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    «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», Де Брейне оформил дубль

    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

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    Гости открыли счет в матче уже на 2-й минуте. Фернандиньо исполнил передачу на левый край чужой штрафной, откуда Жезус прострелил в центр и Де Брейне ударом в касание метров с 15-ти отправил мяч под перекладину ворот.

    На 15-й минуте Де Брейне прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр на линию вратарской, откуда в касание пробил в сетку ворот Стерлинг.

    На 40-й минуте Фоден отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Де Брейне, Кевин ушел из-под опеки со стороны Гендузи и прицельно пробил в нижний угол ворот Лено. 0

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