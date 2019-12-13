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    Рейнгольд: Многие футболисты в РПЛ не отвечают элементарным требованиям

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил выступление российских команд в еврокубках.

    Валерий Рейнгольд
    Валерий Рейнгольд

    «Если говорить попросту, то это крах, и к этому дело шло. Мы все видели, в каком состоянии находились наши футболисты. Ведь все зависит от того, как команды играют во внутреннем чемпионате. У нас сплошные скандалы были, это не только не украшает футбол, а это еще и расслабляет самих футболистов. Что делали судьи, это был ужас, я не припомню, когда такое было вообще. Все топ-клубы плохо укомплектованы, мало хороших футболистов. Я всегда говорю, игру делают спортсмены.

    Какие бы тактики, стратегии не использовались, игроки делают футбол. Например, я — тренер, даю задание, но если мое задание игрок не выполняет, что я должен сделать? Гнать его в шею не могу, он по контракту сидит. Многие футболисты не отвечают элементарным требованиям футбола. Нет мастерства, достаточного для того, чтобы он как футболист был конкурентоспособен. Поэтому такой крах.

    В первенстве России мы нагнетаем обстановку искусственно, мы хотим как-то подогнать футболистов: "Давайте, ребята, давайте!" А эти ребята потом выходят на европейский уровень и вываливают такую дурь футбольную, что смотреть противно. И счета даже непонятные: ЦСКА проигрывает "Лудогорцу" 1:5. А когда команды подошли к финишной черте, ребята, докажите, что все было случайно, докажите, что мы еще что-то можем.

    Ни черта. "Зенит" провалился с треском, никогда еще у наших клубов не было такого льготного положения, как группа у "Зенита". Казалось бы, что вам надо, отыграйте по серьезному, будьте настоящими профессионалами! Нет, слили вчистую. И кому проиграли то? "Бенфике", которая пешком ходила», — цитирует Рейнгольда Sport24. 0

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