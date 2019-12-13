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    Нигматуллин: Вернуться на систему «весна-осень» будет крайне сложно

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможное возвращение к системе «весна-осень».

    Руслан Нигматуллин
    Руслан Нигматуллин

    «Технически вернуться на систему "весна-осень" будет крайне сложно. Но я лично на ней вырос и провел всю карьеру. Мне она близка и удобна. В один год начинаешь и заканчиваешь чемпионат — это логично. Нынешнему поколению обратный переход вряд ли понравится: у них отпуск два раза в год — зимой и летом. Очень неплохая ситуация.

    Но с футболистов и надо в первую очередь спрашивать за плохое выступление. Сейчас некоторые футболисты больше похожи на жирных котов, чем на конкурентоспособные команды. Особенно в Европе», — приводит слова Нигматуллина «Р-Спорт».

    Напомним, чемпионат России по футболу разыгрывался по системе «весна-осень» до 2011 года. С сезона-2011/12 перешли на систему «осень-весна».

    После вылета российских команд из групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы ряд экспертов выразил мнение, что отечественному футболу необходимо вернуться к прежней системе проведения чемпионатов. 0

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