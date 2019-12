Названа команда недели Лиги Европы

УЕФА на своем официальном сайте назвал символическую сборную по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы

Отметим, что в нее вошли сразу три игрока «Манчестер Юнайтед».

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Вид Белец (АПОЕЛ);

Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Жорис Ньяньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши («Истанбул Башакшехир»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Роман Безус («Гент»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Такума Асано («Партизан»);

Нападающие: Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔#UEL | @FedExEurope