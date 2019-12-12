Обзор матчей группы Е

«Селтик»
на выезде проиграл «ЧФР Клуж»
(2:0), а «Ренн»
выиграл у «Лацио»
(2:0).
В первом тайме «Селтик» и «Клуж» друг друга ничем не удивили. Голы пошли уже во второй половине. Хозяева открыли счет только на 49 минуте. Голом отметился Буркэ с передачи Дяка.
До 70 минуты было мало интересного. Пока Дяк снова не отдал голевую передачу. На этот раз на Джоковича, который удвоил счет.
«Селтик» остался в лидерах даже после поражения, набрав 13 баллов. «Клуж» второй и проходит дальше вместе с шотландцами.
ЛЕ. 6 тур
«ЧФР Клуж» — «Селтик» — 2:0
Голы: 1:0 — 48 Буркэ, 2:0 — 70 Джокович«ЧФР Клуж»: рлаускис, Камора, Сушич, Сестор, Буркэ, Бордеяну, Джокович (Луиш Аурелиу, 83), Кулио, Дяк (Хобан, 85), Траоре, Омрани (Голофка, 74)«Селтик»: Гордон, Болинголи-Мбомбо, Жюльен (Айер, 46), Бауэр, Синклэйр, Битон, Морган (Байо, 67), Робертсон, Нтчам, Гриффитс, Джонстон (Дембеле, 72)Предупреждения: Камора (68), Гриффитс (71)
«Ренн» на своем поле впервые выиграл на этой группой стадии благодаря дублю Гнаньона.
Игрок забил на 31 минуте первый мяч своей команды. Все вопросы о победителе он снял на 87 минуте встречи, успев на добивание в штрафной площади соперника.
«Лацио» с 6 очками покидает турнир. «Ренн» набрал только 4 пункта и тоже прощается с еврокубками в этом сезоне.
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ЛЕ. 6 тур
«Ренн» — «Лацио» — 2:0
Голы: 1:0 — 30 Ньяньон, 2:0 — 87 Ньяньон«Ренн»: Сален, Ньямси, Ньяньон, Думбия, Боэ, Леа Силики (Камавинга, 74), Те, Гренье, Да Кунья (Дель Кастийо, 77), Гбоо, Сьебатшо (Ньянг, 70) «Лацио»: Прото, Баштуш, Ачерби, Вавро (Фальбо, 75), Лаццари, Луис Альберто (Бериша, 59), Пароло, Катальди, Хони Родригес, Иммобиле (Адеканье, 68), КайседоПредупреждения: Ньямси (47), Сален (58), Луис Альберто (58), Хони Родригес (84), Катальди (89)