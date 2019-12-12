Обзор матчей группы Е

на выезде проиграл(2:0), авыиграл у(2:0).

В первом тайме «Селтик» и «Клуж» друг друга ничем не удивили. Голы пошли уже во второй половине. Хозяева открыли счет только на 49 минуте. Голом отметился Буркэ с передачи Дяка.

До 70 минуты было мало интересного. Пока Дяк снова не отдал голевую передачу. На этот раз на Джоковича, который удвоил счет.

«Селтик» остался в лидерах даже после поражения, набрав 13 баллов. «Клуж» второй и проходит дальше вместе с шотландцами.

ЛЕ. 6 тур «ЧФР Клуж» — «Селтик» — 2:0 Голы: 1:0 — 48 Буркэ, 2:0 — 70 Джокович«ЧФР Клуж»: рлаускис, Камора, Сушич, Сестор, Буркэ, Бордеяну, Джокович (Луиш Аурелиу, 83), Кулио, Дяк (Хобан, 85), Траоре, Омрани (Голофка, 74)«Селтик»: Гордон, Болинголи-Мбомбо, Жюльен (Айер, 46), Бауэр, Синклэйр, Битон, Морган (Байо, 67), Робертсон, Нтчам, Гриффитс, Джонстон (Дембеле, 72)Предупреждения: Камора (68), Гриффитс (71)

«Ренн» на своем поле впервые выиграл на этой группой стадии благодаря дублю Гнаньона.

Игрок забил на 31 минуте первый мяч своей команды. Все вопросы о победителе он снял на 87 минуте встречи, успев на добивание в штрафной площади соперника.

«Лацио» с 6 очками покидает турнир. «Ренн» набрал только 4 пункта и тоже прощается с еврокубками в этом сезоне.