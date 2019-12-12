«Эспаньол» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч группового турнира Лиги Европы.

«Эспаньол»: Прието, Луис Лопес, Налдо, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Лосано, Пьятти, Педроса, Феррейра, Кампусано.

Запасные: Диего Лопес, У Лэй, Кальери, Вила, Коршиа, Гранеро, Калеро.

ЦСКА: Помазун, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков, Амхетов, Влашич, Бистрович, Кучаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Дзагоев, Набабкин, А.Сигурдссон, Гогуа, Бийол, Щенников.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Эспаньол». Коэффициент на его победу — 2.14, на ничью — 3.60, тогда как на успех ЦСКА — 3,90.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0