«Эспаньол» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

Алан Дзагоев
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«Эспаньол»: Прието, Луис Лопес, Налдо, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Лосано, Пьятти, Педроса, Феррейра, Кампусано.
Запасные: Диего Лопес, У Лэй, Кальери, Вила, Коршиа, Гранеро, Калеро.
ЦСКА: Помазун, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков, Амхетов, Влашич, Бистрович, Кучаев, Чалов.
Запасные: Тороп, Дзагоев, Набабкин, А.Сигурдссон, Гогуа, Бийол, Щенников.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Эспаньол». Коэффициент на его победу — 2.14, на ничью — 3.60, тогда как на успех ЦСКА — 3,90.
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0