«Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, «Эспаньол» на своем поле примет ЦСКА в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Эспаньол» — ЦСКА.

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает первое место в турнирной таблице группы H, имея на своем счету 11 очков.

Каталонская команда за тур до завершения группового этапа, уже обеспечила себе выход в 1/16 финала, притом свою лидерскую позицию она точно не потеряет.

На групповом этапе подопечные Пабло Мачина дважды обыграли «Лудогорец» (1:0 и 6:0), один раз — ЦСКА (2:0) и дважды разошлись миром с «Ференцварошем» (1:1 и 2:2).

В чемпионате Испании «Эспаньол» пока идет на последней строчке в турнирной таблице с 9 очками после 16 туров. В шести последних матчах команда набрала всего один балл, сыграв вничью с «Хетафе» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В лазарете каталонцев находится Хави Лопес, Налдо, Матиас Варгас и Факундо Феррейра.

ЦСКА

Московский ЦСКА расположился на четвертой строчке в турнирной таблице группы H, набрав два очка.

«Армейцы» поочередно проиграли «Лудогорцу» (1:5), «Эспаньолу» (0:2) и «Ференцварошу» (0:1), после чего разошлись миром с «Ференцварошем» (0:0) и «Лудогорцем» (1:1), лишившись всех шансов на выход из группы.

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «красно-синие» идут четвертыми с 34 набранными очками в 19 турах. Перед уходом на зимнюю паузу подопечные Виктора Гончаренко уступили «Арсеналу» (0:1) и поделили очки с «Краснодаром» (1:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

После травм у ЦСКА восстанавливаются Виктор Васин и Дмитрий Ефремов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.95, победа ЦСКА — 4.20, ничья — 3.50.

На данном этапе турнира обе команды практически потеряли мотивацию. Каталонцы уже обеспечили себе выход в 1/16 финала, поэтому точно будут экономить силы, ведь сейчас им куда важнее покинуть зону вылета в Примере.

Москвичи лишились всех шансов продолжить борьбу за трофей, так что тоже могут себе позволить выставить на игру многих резервистов.

Исходя из этого, мы ждем открытой игры с большим количеством голов. Наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 2.12.

Еще один вариант — «ЦСКА не проиграет» за 1.90. Нам кажется, что российский клуб должен выглядеть мощнее, поскольку сразу после игры в Испании футболисты отправятся в отпуск и смогут расслабиться, чего не сможет себе позволить «Эспаньол». 0