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    Сможет ли ЦСКА удачно завершить футбольный год?

    «Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — ЦСКА
    Игорь Дивеев
    В четверг, 12 декабря, «Эспаньол» на своем поле примет ЦСКА в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Эспаньол» — ЦСКА.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 12 Декабря 2019 года
    Эспаньол
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    •  Эспаньол 23:00 ЦСКА ЦСКА
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» занимает первое место в турнирной таблице группы H, имея на своем счету 11 очков.

    Каталонская команда за тур до завершения группового этапа, уже обеспечила себе выход в 1/16 финала, притом свою лидерскую позицию она точно не потеряет.

    На групповом этапе подопечные Пабло Мачина дважды обыграли «Лудогорец» (1:0 и 6:0), один раз — ЦСКА (2:0) и дважды разошлись миром с «Ференцварошем» (1:1 и 2:2).

    В чемпионате Испании «Эспаньол» пока идет на последней строчке в турнирной таблице с 9 очками после 16 туров. В шести последних матчах команда набрала всего один балл, сыграв вничью с «Хетафе» (1:1).

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    В лазарете каталонцев находится Хави Лопес, Налдо, Матиас Варгас и Факундо Феррейра.

    ЦСКА

    Московский ЦСКА расположился на четвертой строчке в турнирной таблице группы H, набрав два очка.

    «Армейцы» поочередно проиграли «Лудогорцу» (1:5), «Эспаньолу» (0:2) и «Ференцварошу» (0:1), после чего разошлись миром с «Ференцварошем» (0:0) и «Лудогорцем» (1:1), лишившись всех шансов на выход из группы.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.95, победа ЦСКА — 4.20, ничья — 3.50.

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    На данном этапе турнира обе команды практически потеряли мотивацию. Каталонцы уже обеспечили себе выход в 1/16 финала, поэтому точно будут экономить силы, ведь сейчас им куда важнее покинуть зону вылета в Примере.

    Москвичи лишились всех шансов продолжить борьбу за трофей, так что тоже могут себе позволить выставить на игру многих резервистов.

    Исходя из этого, мы ждем открытой игры с большим количеством голов. Наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 2.12.

    Еще один вариант — «ЦСКА не проиграет» за 1.90. Нам кажется, что российский клуб должен выглядеть мощнее, поскольку сразу после игры в Испании футболисты отправятся в отпуск и смогут расслабиться, чего не сможет себе позволить «Эспаньол». 0

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