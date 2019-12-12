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    Черчесов: Тренерский штаб доволен соперниками для товарищеских матчей

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор соперников на контрольные матчи команды перед Евро-2020.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Мы приняли решение встретиться со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро — речь о Дании и Финляндии. Второй мартовский матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдавии, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Оба матча нам предстоят на выезде.

    Если говорить об июньских играх, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю ее не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с "Легией". Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем на своем поле с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», — добавил тренер.

    «Молдавия? Я дал добро на эту игру. Потому что это март. И в этом месяце мы не можем встретиться с Францией и Бразилией...», — подчеркнул Черчесов.

    Напомним, 28 марта Россия сыграет со Швецией, а 31 марта — с Молдавией. Перед Евро-2020 2 июня россияне в гостях встретятся с Польшей, а 6 июня дома примут Сербию. 0

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