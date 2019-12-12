ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
  • 00:51
    • «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
  • 01:28
    • Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 01:07
    • «Олимпиакос» вырвал путевку в Лигу Европы
  • 01:02
    • «Реал» с трудом переиграл «Брюгге»
  • 01:00
    • ПСЖ отгрузил пять безответных мячей «Галатасараю»
    Все новости спорта

    Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

    Футбол Лига чемпионов Локомотив Зенит Футбол Англии Футбол Германии Футбол Испании Футбол Италии Футбол Франции ПСЖ Реал Мадрид Бавария Тоттенхэм Манчестер Сити Аталанта Ювентус Наполи Ливерпуль Боруссия Д Барселона РБ Лейпциг Лион Челси Валенсия Атлетико Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    После матчей 6-го тура группового Лиги чемпионов известны все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Участники плей-офф ЛЧ
    Участники плей-офф ЛЧ

    Борьбу за трофей продолжат «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Аталанта», «Ювентус», «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Лион», «Челси», «Валенсия» и «Атлетико».

    Жеребьёвка стадии 1/8 финала пройдет 16 декабря.

    В числе сеянных окажутся победители своих групп: «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «РБ Лейпциг», и «Валенсия».

    Занявшие вторые места в своих группах «Реал», «Тоттенхэм Хотспур», «Аталанта», «Наполи», «Боруссия», «Лион», «Челси» и «Атлетико» будут несеянными.

    Первые матчи пройдут 18/19 и 25/26 февраля, ответные — 10/11 и 17/18 марта 2020 года.

    Российские клубы «Зенит» и «Локомотив» не попали в плей-офф ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
  • Вчера в 02:38
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Краснодар»
  • 1.95
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли «Хетафе» краснодарских «быков» евровесны?
  • «Хетафе» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • На этот раз нулей на табло не будет
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Как дебютирует Россия в Кубке Первого канала?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фредди Юнгберг Футбол Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»«Канониры» выиграли первый матч под руководством Фредди Юнгберга 10/12/2019 в 10:570
  • 00:19
    • Глава UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор — Дональда, подумаем о реванше
  • 22:54
    • «Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 20:47
    • Гаттузо возглавил «Наполи»
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 10/12/2019 в 08:430
  • Экспресс дня

  • Останется ли Россия без евровесны?
  • 2.56
    •
  • 00:35
    • Сане отказал «Ман Сити» в продлении контракта
  • 00:29
    • Гасперини: Показали, что стиль игры «Аталанты» может приносить успех в Европе
  • 00:12
    • Белица: Горжусь тем, как загребское «Динамо» провело групповой этап
    Златан Ибрагимович Футбол Трансферный дайджест. 3—9 декабряГде продолжит карьеру Ибрагимович, на кого претендует ЦСКА, кто хочет подписать Кавани и другие трансферные новости последних дней 09/12/2019 в 20:420
  • 20:35
    • Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате
  • 20:13
    • «Локомотив» крупно уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
  • 23:20
    • Дос Сантос: У Велы есть предложение от «Барселоны», это правда
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие