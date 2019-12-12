Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

После матчей 6-го тура группового Лиги чемпионов известны все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Борьбу за трофей продолжат «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Аталанта», «Ювентус», «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Лион», «Челси», «Валенсия» и «Атлетико».

Жеребьёвка стадии 1/8 финала пройдет 16 декабря.

В числе сеянных окажутся победители своих групп: «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «РБ Лейпциг», и «Валенсия».

Занявшие вторые места в своих группах «Реал», «Тоттенхэм Хотспур», «Аталанта», «Наполи», «Боруссия», «Лион», «Челси» и «Атлетико» будут несеянными.

Первые матчи пройдут 18/19 и 25/26 февраля, ответные — 10/11 и 17/18 марта 2020 года.

Российские клубы «Зенит» и «Локомотив» не попали в плей-офф ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. 0