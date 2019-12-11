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    Экс-наставник сборной Аргентины покинул пост главного тренера «Сантоса»

    Футбол Латинская Америка Сборная Аргентины
    Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли покинул пост наставника бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт клуба.

    Хорхе Сампаоли
    Хорхе Сампаоли

    «На встрече, состоявшейся утром, тренер Хорхе Сампаоли подал в отставку. После увольнения тренера его дело было передано в отдел кадров и юридический отдел клуба. "Сантос" благодарит тренера за его работу в сезоне 2019 года», — говорится в заявлении.

    Напомним, 59-летний специалист возглавил «Сантос» в декабре 2018 года. По итогам сезона-2019 «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии, уступив первую строчку «Фламенго».

    Ранее Сампаоли работал со сборными Чили и Аргентины, а также тренировал в Испании «Севилью». 0

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