Экс-наставник сборной Аргентины покинул пост главного тренера «Сантоса»

Аргентинский тренерпокинул пост наставника бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт клуба.

«На встрече, состоявшейся утром, тренер Хорхе Сампаоли подал в отставку. После увольнения тренера его дело было передано в отдел кадров и юридический отдел клуба. "Сантос" благодарит тренера за его работу в сезоне 2019 года», — говорится в заявлении.

Напомним, 59-летний специалист возглавил «Сантос» в декабре 2018 года. По итогам сезона-2019 «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии, уступив первую строчку «Фламенго».

Ранее Сампаоли работал со сборными Чили и Аргентины, а также тренировал в Испании «Севилью». 0