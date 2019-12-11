«Атлетико» — «Локомотив»: счет матча 3:0, обзор голов

На 73-й минуте счет ударом с пенальти открыл Начо Кинтана.
На 80-й минуте Тенас Уренья удвоил преимущество хозяева, а Сото Мальдонадо на 88-й минуте поставил победную точку.
«Локомотив» весь второй тайм отыграл в меньшинстве. Перед перерывом второе предупреждение получил полузащитник москвичей Тимофей Барабошкин.
Победителями группы D стал «Ювентус», обыгравший в гостях «Байер» (5:0) в параллельном матче и набравший 15 очков.
«Атлетико» с 12 очками занял второе место. Третье досталось «Байеру», четвертое — «Локо».
У немцев, как и у «Локомотива» по четыре очка, но леверкузенцы добились перевеса в личных встречах (ничья 2:2 на своем поле и победа 3:1 в Москве).
«Ювентус» и «Атлетико» завоевали право сыграть в плей-офф Юношеской лиги. «Байер» и «Локомотив» завершили свой турнирный путь. 0