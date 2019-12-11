«Атлетико» — «Локомотив»: счет матча 3:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над московским(3:0) в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

На 73-й минуте счет ударом с пенальти открыл Начо Кинтана.

На 80-й минуте Тенас Уренья удвоил преимущество хозяева, а Сото Мальдонадо на 88-й минуте поставил победную точку.

«Локомотив» весь второй тайм отыграл в меньшинстве. Перед перерывом второе предупреждение получил полузащитник москвичей Тимофей Барабошкин.

Юношеская Лига УЕФА. Групповой этап. Группа D. Шестой тур «Атлетико» (мол) — «Локомотив» (мол) — 3:0 (0:0) Голы: Кинтана, 73 (пен) (1:0), Тенас, 81 (2:0). Сото, 89 (3:0)«Атлетико» (мол): Фернандес, Ахенхо (Камельо, 79), Медрано, Марко Морено, Лама, Кастро (Наварро, 64), Гутьеррес (Рохас, 56), Феррерас, Салидо (Тенас, 64), Сориано (Кинтана, 56), Сото«Локомотив» (мол): Касьяненко, Сильянов, Иваньков, Иосифов, М.Мухин, Черняков, А.Мухин, Хлынов (Сулейманов, 59), Петухов (Черный, 74), Барабошкин, Основ (Шарков, 79)Предупреждения: Барабошкин, 43. Медрано, 45. Кастро, 59. Сулейманов, 69. Кинтано, 72Удаление: Барабошкин, 45

Победителями группы D стал «Ювентус», обыгравший в гостях «Байер» (5:0) в параллельном матче и набравший 15 очков.

«Атлетико» с 12 очками занял второе место. Третье досталось «Байеру», четвертое — «Локо».

У немцев, как и у «Локомотива» по четыре очка, но леверкузенцы добились перевеса в личных встречах (ничья 2:2 на своем поле и победа 3:1 в Москве).

«Ювентус» и «Атлетико» завоевали право сыграть в плей-офф Юношеской лиги. «Байер» и «Локомотив» завершили свой турнирный путь. 0