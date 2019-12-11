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    Лэмпард: «Челси» нужно лучше реализовывать свои моменты

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал свою оценку поединку заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором «синие» обыграли «Лилль» (2:1).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Матч получился раздражительным, нам нужно лучше реализовывать моменты. При счете 2:0 я подумал, что задача еще не выполнена и когда Лилль забил, это сделало игру более нервной, чем нужно.

    Мы полностью доминировали в первом тайме, и в перерыве нам было очень комфортно. Мы не смогли продолжить доминировать во втором тайме. Матч показал нам то, сколько работы нам еще предстоит сделать. Мы должны научится более спокойно заканчивать поединки», — цитирует Лэмпарда Goal.

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