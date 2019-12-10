«Зальцбург» — «Ливерпуль»: счет 0:2, обзор голов

Юрген Клопп
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Первый гол был забит лишь на 57 минуте. Садио Мане прорвался по левому краю штрафной площади хозяев и сделал навес на голову Наби Кейта, который пробил по воротам без голкипера.
Удвоили гости счет спустя минуту после первого мяча. Неудачно сыграл защитник «быков», который головой скинул мяч прямо на ход Салаху. Египтянин опередил вратаря и почти с острого угла закинул мяч в сетку ворот.
Таким образом, «мерсисайдцы» сохранили первое место и путевку в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Зальцбург» продолжит выступать уже в Лиге Европы. У австрийцев третье место и 7 набранных баллов.
Лига чемпионов. 6 тур
«Зальцбург» — «Ливерпуль» — 0:2
Голы: 0:1 — 57 Кейта, 0:2 — 58 Салах«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Кристенсен, Вебер, Онгене, Мвепу, Собослаи (Ашимеру, 90), Юнузович (Дака, 68), Хван Хи Чхан, Холанд (Окугава, 75), Минамино«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен (Гомес, 53), Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Ориги, 87), Мане, Салах, Фирмино (Милнер, 75)Предупреждения: Мане (51)