«Зальцбург» — «Ливерпуль»: счет 0:2, обзор голов

В матче последнего тура групповой стадии Лиги чемпионовна выезде добыл непростую победу надсо счетом 0:2.

Первый гол был забит лишь на 57 минуте. Садио Мане прорвался по левому краю штрафной площади хозяев и сделал навес на голову Наби Кейта, который пробил по воротам без голкипера.

Удвоили гости счет спустя минуту после первого мяча. Неудачно сыграл защитник «быков», который головой скинул мяч прямо на ход Салаху. Египтянин опередил вратаря и почти с острого угла закинул мяч в сетку ворот.

Таким образом, «мерсисайдцы» сохранили первое место и путевку в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Зальцбург» продолжит выступать уже в Лиге Европы. У австрийцев третье место и 7 набранных баллов.