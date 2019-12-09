Ибрагимович отказал «Болонье»

Спортивный директорзаявил, что шведский нападающийне станет игроком клуба.

«Ибрагимович не перейдёт в "Болонью". У нас было прекрасное предложение, но Златан сделал другой выбор, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения», — цитирует Сабатини официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагимовичу проявляют «Наполи» и «Милан».

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний форвард официально станет свободным агентом. 0