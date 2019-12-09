Ибрагимович отказал «Болонье»

Златан Ибрагимович
globallookpress.com
«Ибрагимович не перейдёт в "Болонью". У нас было прекрасное предложение, но Златан сделал другой выбор, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения», — цитирует Сабатини официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагимовичу проявляют «Наполи» и «Милан».
Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний форвард официально станет свободным агентом. 0