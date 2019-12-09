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    Ибрагимович отказал «Болонье»

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    Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини заявил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович не станет игроком клуба.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    «Ибрагимович не перейдёт в "Болонью". У нас было прекрасное предложение, но Златан сделал другой выбор, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения», — цитирует Сабатини официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагимовичу проявляют «Наполи» и «Милан».

    Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний форвард официально станет свободным агентом. 0

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