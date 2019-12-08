«Сочи» — «Рубин»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 19-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет 8 декабря на стадионе «Фишт».

«Сочи»: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян.

Запасные: Фролов, Юрганов, Калугин, Шакуро, Цаллагов, Набиуллин, Колдунов, А. Заболотный.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Марков.

Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

Начало встречи — в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Сочи» — 2,37, на ничью — 3,15, а на победу «Рубина» — 3,38.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0