«Вольфсбург» — «Штутгарт»: счет матча 2:3 (0:1), обзор голов

В матче 24-го тура немецкой Бундеслигипроиграл на своем поле— 2:3.

Дублем в составе швабов отметился Серу Гирасси, у которого теперь стало 18 забитых мячей в 17 матчах, еще один гол на счету крайнего защитника Джоши Вангомана.

За «волков» отличились Йохан Меле и Лукас Нмеча, который наконец восстановился после тяжелой травмы.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Штутгарт 2:3 Голы: 0:1 Serhou Guirassy (14'), 1:1 Йоаким Мехле (50'), 1:2 Serhou Guirassy (пенальти) (54'), 1:3 Йоша Вагноман (78'), 2:3 Лукас Нмеча (83') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Моритц Йенц, Йоаким Мехле, Янник Герардт (Астер Вранкс, 81'), Боте Баку, Максимилиан Арнольд, Ловро Майер (Амин Сарр, 65'), Кевин Паредес (Лукас Нмеча, 81'), Вацлав Черны (Тьягу Томаш, 46'), Кевин Бехренс (Йонас Винд, 65') Штутгарт: Александр Нюбель, Хироки Ито, Вальдемар Антон, Антони Руо, Йоша Вагноман, Крис Фюрих (Джейми Левелинг, 71'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Энцо Мийо (Дениз Ундав, 72'), Serhou Guirassy (Чон У Ён, 87'), Maximilian Mittelstädt (Силас Катомпа Мвумпа, 86') Предупреждения: Максимилиан Арнольд (3'), Боте Баку (22'), Йоаким Мехле (52'), Вальдемар Антон (58')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Штутгарт» продолжает идти третьим в Бундеслиге с 50 очками. «Вольфсбург» (25) на 13-м месте.