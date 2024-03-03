«Клермон» — «Марсель»: счет матча 1:5 (0:1), обзор голов

Жонатан Клосс Фото: globallookpress.com
Единственный гол в составе хозяев забил Билал Бутобба.
За гостей отличились Илиман Ндиайе, Пьер-Эмерик Обамеянг, Жонатан Клосс, Луис Энрике, Фарис Мумбанья.
Футбол. Франция. Лига 1
Клермон — Марсель 1:5
Голы: 0:1 Илиман Ндиайе (23'), 1:1 Билаль Бутобба (53'), 1:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (59'), 1:3 Жонатан Клосс (67'), 1:4 Луис Энрике (80'), 1:5 Фарис Мумбанья (90 + 2') Клермон: Мори Дио, Анди Пельмар, Крислен Матсима, Флоран Ожье, Нето Боржес, Хабиб Кейта (Шейк Умар Конате, 83'), Жоан Гастьен (Йоанн Маньен, 76'), Билаль Бутобба (Эльбасан Рашани, 62'), Мухаммед Чам Сарачевич, Алан Виржиниус (Джим Аллевина, 62'), Шамар Николсон (Комнен Андрич, 76') Марсель: Пау Лопес, Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Амин Арит (Хоакин Корреа, 83'), Пап Гуй (Жоффрей Кондогбиа, 61'), Аззедин Унаи (Жан Онана, 61'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Фарис Мумбанья, 75'), Илиман Ндиайе (Луис Энрике, 75'), Исмаила Сарр, Кентен Мерлен Предупреждения: Мухаммед Чам Сарачевич (34'), Нето Боржес (45 + 2'), Жоффрей Кондогбиа (68')
«Марсель» поднялся на шестое место с 36 очками. «Клермон» (17) замыкает таблицу.