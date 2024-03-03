«Торино» — «Фиорентина»: счет матча 0:0, обзор голов

В матче 27-го тура итальянской Серии А «не смогли забить друг другу.

На 39-й минуте Дуван Сапата забил мяч, но он был отменен после просмотра ВАР. В конце тайма за две желтые карточки был удален полузащитник Самуэль Риччи.

«Фиорентина» владела инициативой в меньшинстве, но пробить Ваню Милинковича-Савича так и не смогла.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Фиорентина 0:0 Предупреждения: Лука Раньери (7'), Лукас Бельтран (41'), Самуэле Риччи (45 + 5'), Ivan Juric (45 + 5'), Самуэле Риччи (45 + 7'), Артур Мело (45 + 7'), Антонин Барак (83'), Ivan Juric (90'), Vincenzo Italiano (90')

Календарь и таблица Серии А

В следующем туре «Торино» отправится в гости к «Наполи». «Фиорентина» будет принимать «Рому».