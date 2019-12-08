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    «Сочи» — «Рубин»: будут ли забитые мячи?

    «Сочи» — «Рубин». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Рубин»
    Фрагмент матча первого круга
    В воскресенье, 8 декабря, в поединке 15-го туре российской Премьер-лиги ФК «Сочи» на «Фиште» примет казанский «Рубин». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Декабря 2019 года
    Сочи
    • Сочи 16:30 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Сочи»

    Перед стартом 19-го тура ФК «Сочи» находится на последней, 20-й, позиции в турнирной таблице российского первенства, отстав на четыре очка от вышестоящей команды, но имея игру в запасе.

    Этот поединок «барсы» как раз не провели в предыдущем туре, не сыграв с «Оренбургом» из-за эпидемии болезни в своей команде.

    На данный момент у них 6-матчевая безвыигрышная серия, где «южане» четыре раза проиграли. В своем последнем поединке они расписали мировую с «Уфой» (1:1) на ее арене.

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    • Дебютный сезон в элите российского футбола принес сочинцам только одну домашнюю победу, еще раз они сыграли вничью и пять игр проиграли, разница мячей — 5:10.

    «Рубин»

    У казанского коллектива также 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они четырежды сыграли вничью и дважды проиграли.

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    Отметим, что три из четырех мировых исхода закончились 0:0, еще раз были 1:1 (с «Ахматов» в прошлом туре). Поражения состоялись от «Динамо» (0:1) и «Зенита» (1:2) на своей территории.

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    С 18 баллами «рубиновые» находятся в зоне переходных матчей, на 14 месте, опережая зону прямого вылета только из-за лучших дополнительных показателей.

    В девяти выездных встречах «Рубин» одержал лишь одну победу, четыре раза проиграл и столько же игр закончил вничью, разница забитых и пропущенных — 5:12.

    В первом круге ФК «Сочи» неожиданно крупно выиграл в Казани со счетом 3:0.

    Прогноз на «Сочи» — «Рубин»

    От аутсайдеров российского первенства мы ждем не ждем обилия голевых моментов и высокой результативности. 0

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    «Сочи» — «Рубин». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Сочи» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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