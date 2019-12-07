«Леванте» — «Валенсия»: счет матча 2:4, обзор голов

Фрагмент матча
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До 45-й минуте хозяева вели в счете после дубля Рохера Марти на 11-й и 20-й минутах, однако под занавес первого тайма Рохер срезал мяч в собственные ворота.
В середине второго тайма два мяча забил форвард «Валенсии» Кевин Гамейро, отличившийся на 57-й и 59-й минутах.
Точку в матче на 88-й минуте поставил полузащитник гостей Ферран Торрес.
Отметим, что на 74-й минуте красную карточку получил защитник «Леванте» Элизео Фалькон.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на эту встречу.
В турнирной таблице Примеры «Валенсия» (26 очков) занимает седьмое место, «Леванте» (20) идет 11-м.
Примера. 16-й тур
«Леванте» — «Валенсия» — 2:4 (2:1)
Голы: Рохер, 11 (1:0). Рохер, 20 — с пенальти (2:0). Рохер, 45+3 — в свои ворота (2:1). Гамейро, 57 (2:2). Гамейро, 59 (2:3). Торрес, 88 (2:4)«Леванте»: Фернандес, Коке (Перейра, 78), Клерк, Мирамон, Фалькон, Рочина (Вукчевич, 70), Кампанья, Радойя, Барди, Рохер, Моралес (Майораль, 70)«Валенсия»: Силлессен (Доменеч, 27), Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Диакаби, 84), Солер, Гамейро (Гомес, 79), Родриго, ТорресПредупреждения: Коке, 7. Моралес, 8. Рочина, 24. Коклен, 31. Фалькон, 44. Торрес, 86Удаление: Фалькон, 74