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    «Валенсия» одержала победу в дерби с «Леванте»

    «Леванте» — «Валенсия»: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» в гостях победила «Леванте» со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    До 45-й минуте хозяева вели в счете после дубля Рохера Марти на 11-й и 20-й минутах, однако под занавес первого тайма Рохер срезал мяч в собственные ворота.

    В середине второго тайма два мяча забил форвард «Валенсии» Кевин Гамейро, отличившийся на 57-й и 59-й минутах.

    Точку в матче на 88-й минуте поставил полузащитник гостей Ферран Торрес.

    Отметим, что на 74-й минуте красную карточку получил защитник «Леванте» Элизео Фалькон.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на эту встречу.

    В турнирной таблице Примеры «Валенсия» (26 очков) занимает седьмое место, «Леванте» (20) идет 11-м.

    Примера. 16-й тур
    «Леванте» — «Валенсия» — 2:4 (2:1)
    Голы: Рохер, 11 (1:0). Рохер, 20 — с пенальти (2:0). Рохер, 45+3 — в свои ворота (2:1). Гамейро, 57 (2:2). Гамейро, 59 (2:3). Торрес, 88 (2:4)«Леванте»: Фернандес, Коке (Перейра, 78), Клерк, Мирамон, Фалькон, Рочина (Вукчевич, 70), Кампанья, Радойя, Барди, Рохер, Моралес (Майораль, 70)«Валенсия»: Силлессен (Доменеч, 27), Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Диакаби, 84), Солер, Гамейро (Гомес, 79), Родриго, ТорресПредупреждения: Коке, 7. Моралес, 8. Рочина, 24. Коклен, 31. Фалькон, 44. Торрес, 86Удаление: Фалькон, 74
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