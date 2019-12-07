«Леванте» — «Валенсия»: счет матча 2:4, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Испаниив гостях победиласо счетом 4:2.

До 45-й минуте хозяева вели в счете после дубля Рохера Марти на 11-й и 20-й минутах, однако под занавес первого тайма Рохер срезал мяч в собственные ворота.

В середине второго тайма два мяча забил форвард «Валенсии» Кевин Гамейро, отличившийся на 57-й и 59-й минутах.

Точку в матче на 88-й минуте поставил полузащитник гостей Ферран Торрес.

Отметим, что на 74-й минуте красную карточку получил защитник «Леванте» Элизео Фалькон.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на эту встречу.

В турнирной таблице Примеры «Валенсия» (26 очков) занимает седьмое место, «Леванте» (20) идет 11-м.