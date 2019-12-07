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    «Аталанта» вырвала победу у «Вероны»

    «Аталанта» — «Верона»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Вероной» со счетом 3:2.

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    За «Верону» дубль на 23-й и 57-й минутах оформил Самуэль Ди Кармине.

    «Аталанта» дважды отыгрывалась — первый раз счет на 44-й минуте сравнял украинский хавбек Руслан Малиновский, а во второй — Луис Муриэль, реализовавший назначенный после просмотра VAR пенальти на 64-й минуте.

    В концовке матча «Верона» осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку на 85-й минуте получил Павел Давидович.

    На 93-я минуте Берат Джимсити из пределов штрафной нанес точный удар, принесший «Аталанте» победу.

    «Аталанта» занимает шестую строчку в таблице Серии А, набрав 28 очков — столько же у идущего пятым «Кальяри», у которого есть матч в запасе. «Верона» осталась на девятом месте. 0

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