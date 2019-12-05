Ван Дейк: Клубный рекорд — это хорошо, но «Ливерпуль» еще ничего не выиграл

Защитник «Ливерпуля»прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Очень хороший матч. Большую часть игры мы действовали расслаблено, были очень опасными впереди. Это была заслуженная победа.

Вернувшиеся игроки действовали фантастически, приятно это видеть. В этом продолжительном сезоне нам потребуются все игроки. Нужно, чтобы все футболисты прибавляли.

Дивок Ориги был фантастическим. Клубный рекорд — это хорошо, но мы еще ничего не выиграли. Нам нужно пройти весь путь», — приводит слова ван Дейка BBC.

«Ливерпуль» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В 16-м туре соперником «красных» будет «Борнмут». 0