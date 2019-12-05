Ван Дейк: Клубный рекорд — это хорошо, но «Ливерпуль» еще ничего не выиграл

Вирджил ван Дейк
globallookpress.com
«Очень хороший матч. Большую часть игры мы действовали расслаблено, были очень опасными впереди. Это была заслуженная победа.
Вернувшиеся игроки действовали фантастически, приятно это видеть. В этом продолжительном сезоне нам потребуются все игроки. Нужно, чтобы все футболисты прибавляли.
Дивок Ориги был фантастическим. Клубный рекорд — это хорошо, но мы еще ничего не выиграли. Нам нужно пройти весь путь», — приводит слова ван Дейка BBC.
«Ливерпуль» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В 16-м туре соперником «красных» будет «Борнмут». 0