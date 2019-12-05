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    Ван Дейк: Клубный рекорд — это хорошо, но «Ливерпуль» еще ничего не выиграл

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Очень хороший матч. Большую часть игры мы действовали расслаблено, были очень опасными впереди. Это была заслуженная победа.

    Вернувшиеся игроки действовали фантастически, приятно это видеть. В этом продолжительном сезоне нам потребуются все игроки. Нужно, чтобы все футболисты прибавляли.

    Дивок Ориги был фантастическим. Клубный рекорд — это хорошо, но мы еще ничего не выиграли. Нам нужно пройти весь путь», — приводит слова ван Дейка BBC.

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