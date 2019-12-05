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    «Лестер» продлил победную серию в АПЛ до семи матчей

    «Лестер» — «Уотфорд»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Лестер» одержал победу над «Уотфордом» в домашнем матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

    Джейми Варди
    Джейми Варди

    Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 2:0.

    Счет на 55-й минуте открыл нападающий хозяев Джейми Варди, реализовавший пенальти.

    Победную точку незадолго до финального свистка поставил полузащитник Джеймс Мэддисон.

    Для «лис» эта победа стала седьмой подряд в национальном первенстве.

    АПЛ. 15-й тур
    «Лестер» — «Уотфорд» — 2:0 (0:0)
    Голы: Варди, 55 — с пенальти (1:0). Мэддисон, 90+5 (2:0)«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Чудхури, 69), Ндиди, Барнс (Джастин, 80), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 46)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Кина, 83), Дини (Грэй, 87), Деулофеу (Саксесс, 77), СаррПредупреждения: Варди, 38. Чаглар Сеюнджю, 41. Деулофеу, 46. Ндиди, 63. Масина, 90

    В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает второе место (35 очков), а «Уотфорд» — 20-е (8 очков). 0

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