«Лестер» — «Уотфорд»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 2:0.

Счет на 55-й минуте открыл нападающий хозяев Джейми Варди, реализовавший пенальти.

Победную точку незадолго до финального свистка поставил полузащитник Джеймс Мэддисон.

Для «лис» эта победа стала седьмой подряд в национальном первенстве.

АПЛ. 15-й тур «Лестер» — «Уотфорд» — 2:0 (0:0) Голы: Варди, 55 — с пенальти (1:0). Мэддисон, 90+5 (2:0)«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Чудхури, 69), Ндиди, Барнс (Джастин, 80), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 46)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Кина, 83), Дини (Грэй, 87), Деулофеу (Саксесс, 77), СаррПредупреждения: Варди, 38. Чаглар Сеюнджю, 41. Деулофеу, 46. Ндиди, 63. Масина, 90

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает второе место (35 очков), а «Уотфорд» — 20-е (8 очков). 0