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    «Тоттенхэм» готов зимой продать Эриксена

    Футбол Трансферы Футбол Англии Тоттенхэм
    «Тоттенхэм» готов продать полузащитника команды Кристиана Эриксена в январе, сообщает Evening Standart.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Напомним, 27-летний Эриксен уже неоднократно отказывался подписать новый контракт с лондонской командой, хотя руководство предлагало датчанину оклад в размере 230 тысяч евро в неделю.

    Контракт футболист истекает летом 2020 года. «Шпоры» не хочет отпускать футболиста бесплатно и поэтому готовы продать его в зимнее трансферное окно.

    По информации источника, на него претендуют «Ювентус» и «Интер».

    Эриксен перешел в «Тоттенхэм» в 2013 году из «Аякса». Стоимость игрока на Transfermarkt — 100 миллионов евро. 0

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