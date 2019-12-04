«Тоттенхэм» готов зимой продать Эриксена

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника командыв январе, сообщает Evening Standart.

Напомним, 27-летний Эриксен уже неоднократно отказывался подписать новый контракт с лондонской командой, хотя руководство предлагало датчанину оклад в размере 230 тысяч евро в неделю.

Контракт футболист истекает летом 2020 года. «Шпоры» не хочет отпускать футболиста бесплатно и поэтому готовы продать его в зимнее трансферное окно.

По информации источника, на него претендуют «Ювентус» и «Интер».

Эриксен перешел в «Тоттенхэм» в 2013 году из «Аякса». Стоимость игрока на Transfermarkt — 100 миллионов евро. 0