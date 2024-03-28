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    «Денвер» добьет оппонента?

    «Денвер» — «Финикс». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 28 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Финикс»
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    «Денвер» — «Голден Стэйт»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 28 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» пытается зацепиться за лидерство. На данный момент «наггетсы» занимают 1 место, одержав 51 побед и потерпев 21 поражение.

    Последние матчи: Никола Йокич сыграл ключевую роль в победе «Денвера» в поединке против «Мемфиса» (128:103). Баскетболист «Денвера» оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар. Под вопросом игра Зеке Ннаджи, который травмировал бедро.

    Состояние команды: В последних пяти играх стоит отметить победные игры «Денвера» против «Нью-Йорка» (113:100) и «Миннесоты» (115:112). Были ещё два поединка, в которых «самородки» вышли победителями. Так, были переиграны «Портленд» (114:111).

    «Финикс»

    Турнирное положение: Команда из Аризоны провела свой 72-й матч в сезоне. На данный момент «Финикс» занимает 7 место в турнирной таблице Западной конференции при 42 победах и 30 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В минувшем туре «Финикс» допустил осечку, проиграв аутсайдеру уступив в игре против «Финикса» (102:104).

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено и Джошуа Окоги, у которого врачи диагностировали растяжение брюшных мышц.

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    Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добились успеха в поединках против «Сан-Антонио» (131:106), «Атланты» (128:115) и «Филадельфии» (115:102).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Денвер» дважды обыграл «Мемфис» (119:111, 117:107)

    • Прервалась трехматчевая выигрышная серия, которая состояла еще со временем ВОВ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Финикса» — 3.36.

    ТБ 227 и ТМ 227 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Денвер» в этом сезоне два раза играл с «Финиксом» и во всех поединках выходил победителем. «Самородки» переиграли «речников» с преимуществом от 4 до 10 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Денвера» в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Денвера» (-16.5) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Денвера» и «Финикса» забросили друг другу 230 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Финикс» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» добьет оппонента?
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