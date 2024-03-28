«Денвер»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» пытается зацепиться за лидерство. На данный момент «наггетсы» занимают 1 место, одержав 51 побед и потерпев 21 поражение.
Последние матчи: Никола Йокич сыграл ключевую роль в победе «Денвера» в поединке против «Мемфиса» (128:103). Баскетболист «Денвера» оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.
Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар. Под вопросом игра Зеке Ннаджи, который травмировал бедро.
Состояние команды: В последних пяти играх стоит отметить победные игры «Денвера» против «Нью-Йорка» (113:100) и «Миннесоты» (115:112). Были ещё два поединка, в которых «самородки» вышли победителями. Так, были переиграны «Портленд» (114:111).
«Финикс»
Турнирное положение: Команда из Аризоны провела свой 72-й матч в сезоне. На данный момент «Финикс» занимает 7 место в турнирной таблице Западной конференции при 42 победах и 30 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре «Финикс» допустил осечку, проиграв аутсайдеру уступив в игре против «Финикса» (102:104).
Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено и Джошуа Окоги, у которого врачи диагностировали растяжение брюшных мышц.
Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добились успеха в поединках против «Сан-Антонио» (131:106), «Атланты» (128:115) и «Филадельфии» (115:102).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Денвер» дважды обыграл «Мемфис» (119:111, 117:107)
- Прервалась трехматчевая выигрышная серия, которая состояла еще со временем ВОВ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Финикса» — 3.36.
ТБ 227 и ТМ 227 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Денвер» в этом сезоне два раза играл с «Финиксом» и во всех поединках выходил победителем. «Самородки» переиграли «речников» с преимуществом от 4 до 10 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Денвера» в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Денвера» (-16.5) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Денвера» и «Финикса» забросили друг другу 230 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.