«Локомотив» — «Динамо»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от столичного(1:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 23-й минуте открыли бело-голубые. Паршивлюк от правого края выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Максимиллиан Филипп без помех в касание пробил точно под дальнюю штангу, поймав Коченкова на противоходе.

На 38-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти. Шунин кулаками выбил мяч, Игнатьев опередил Морозова, после чего защитнику «Локо» досталось по ногам.

Алексей Миранчук издевательски красиво исполнил удар с «точки» — в стиле Паненки. Шунин рано завалился в угол ворот, в итоге лишь наблюдая, как мяч залетает в створ.

А на 47-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Локо» — Филипп пролез в штрафную хозяев, пробить ему не дали, но передача нашла Юсупова, который своим ударом попал в руку Игнатьева.

Филипп ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам ворот, оформив дубль.

«Локомотив» остался на втором месте таблицы РПЛ с 34 очками. «Динамо» поднялось на шестую позицию, набрав 24 очка.

После отставки Дмитрия Хохлова и назначения Кирилла Новикова бело-голубые еще ни разу не проиграли, добившись четырех побед и двух ничьих в шести матчах.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в Туле против «Арсенала» 6 декабря. В тот же день «Динамо» встретиться в гостях с «Зенитом».