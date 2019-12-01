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    Дубль Филиппа принес «Динамо» победу в дерби с «Локо»

    «Локомотив» — «Динамо»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от столичного «Динамо» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли бело-голубые. Паршивлюк от правого края выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Максимиллиан Филипп без помех в касание пробил точно под дальнюю штангу, поймав Коченкова на противоходе.

    На 38-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти. Шунин кулаками выбил мяч, Игнатьев опередил Морозова, после чего защитнику «Локо» досталось по ногам.

    Алексей Миранчук издевательски красиво исполнил удар с «точки» — в стиле Паненки. Шунин рано завалился в угол ворот, в итоге лишь наблюдая, как мяч залетает в створ.

    А на 47-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Локо» — Филипп пролез в штрафную хозяев, пробить ему не дали, но передача нашла Юсупова, который своим ударом попал в руку Игнатьева.

    Филипп ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам ворот, оформив дубль.

    «Локомотив» остался на втором месте таблицы РПЛ с 34 очками. «Динамо» поднялось на шестую позицию, набрав 24 очка.

    После отставки Дмитрия Хохлова и назначения Кирилла Новикова бело-голубые еще ни разу не проиграли, добившись четырех побед и двух ничьих в шести матчах.

    В следующем туре «Локомотив» сыграет в Туле против «Арсенала» 6 декабря. В тот же день «Динамо» встретиться в гостях с «Зенитом».

    РПЛ. 18-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1)
    Голы: Филипп, 23 (0:1). Миранчук, 38 — с пенальти (1:1). Филипп, 49 — с пенальти (1:2)«Локомотив» (Москва): Коченков, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Миранчук, Мурило, Крыховяк, Куликов (Тугарев, 57), Коломейцев (Эдер, 65), Смолов«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Морозов, Кардозу (Нжи, 62), Нойштедтер, Юсупов, Филипп (Каборе, 88), Рауш, Игбун (Шуньич, 73)Предупреждения: Игнатьев, 48. Крыховяк, 75. Чорлука, 90+3. Шунин, 90+3
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