Черчесов: То, что последний матч пройдет в Копенгагене — это минус

Главный тренер сборной Россиивысказал мнение об итогах жеребьевки Евро-2020.

Россияне в рамках группы В сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

«У нас есть опыт игры с Уэльсом на прошлом чемпионате Европы, он был не самым положительным. Что касается финнов, они достаточно качественно играли в квалификации.

Можно сказать, Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит. У них много футболистов играет за рубежом. Есть над чем подумать.

То, что начинаем дома, это плюс. Но это если ты готов к большому турниру и тебе есть чем играть. А то, что последний матч пройдет в Копенгагене, в плюс не идет. Как бы то ни было, надо играть», — приводит слова пресс-служба УЕФА. 0