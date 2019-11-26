«Манчестер Сити» — «Шахтер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Шахтера» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C, которая пройдет на «Этихаде», начнется в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брейне, Стерлинг, Жезус

Запасные: Карсон, Уокер, Стоунз, Менди, Марез, Сильва, Фоден.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Коваленко, Коноплянка, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан, Болбат.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.16, на ничью — 9.90, тогда как на успех «Шахтера» — 25.00.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0