«Манчестер Сити» — «Шахтер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Евгений Коноплянка
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Встреча группы C, которая пройдет на «Этихаде», начнется в 23:00 по московскому времени.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брейне, Стерлинг, Жезус
Запасные: Карсон, Уокер, Стоунз, Менди, Марез, Сильва, Фоден.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Коваленко, Коноплянка, Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан, Болбат.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.16, на ничью — 9.90, тогда как на успех «Шахтера» — 25.00.
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0