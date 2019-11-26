«Манчестер Сити» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

«Манчестер Сити»
В Группе C команда из одноименного города является безоговорочным лидером турнирной таблицы. Заработав 10 очков в 4 матчах, этот коллектив опередил «Шахтер» и «Динамо» Загреб на 5 пунктов.
Еврокубковая кампания для «горожан» началась с выездной победы над «горняками» (3:0), после чего коллектив Гвардиолы разобрался с загребским «Динамо» (2:0).
22 ноября английский гранд вынес «Аталанту» (5:1), а ответный поединок с итальянцами завершился ничьей — 1:1.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После встречи в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на «Энфилде» потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:3), а в 13 туре АПЛ «горожане» переиграли «Челси» (2:1).
«Шахтер»
Пока в чемпионате Украины «кроты» уверенно лидируют в турнирной таблице, в ЛЧ им предстоит сразиться с «Динамо» Загреб за второе место в Группе C. Сейчас оба клуба имеют в своем активе по 5 очков.
На старте Лиги чемпионов оранжево-черные были разгромлены «Ман Сити» (0:3), после чего украинская команда разобралась с «Аталантой» (2:1).
А в двух результативных поединках с «Динамо» Загреб подопечные Луиша Каштру так и не смогли выявить сильнейшего (2:2; 3:3).
10 ноября в УПЛ «Шахтер» с минимальным преимуществом взял верх над киевским «Динамо» (1:0), а по завершении паузы на матчи сборных «горняки» не заметили сопротивления «Львова» (4:1).
Прогноз
В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 1,19, а на победу «Шахтера» они предлагают коэффициент 15,5. Ничья оценивается в 7,50.
«Горожане» уже в 5 туре смогут обеспечить себе путевку в плей-офф, но для этого на «Этихаде» они должны зарабатывать очки. Наш прогноз на матч — победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 с коэффициентом 1,57. 0