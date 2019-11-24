«Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 3:1, обзор голов

обыгралв домашнем матче 14-го тура испанской Примеры.

Лука Модрич realmadrid.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:1.

Команда из Сан-Себастьяна вышла вперед уже на 2-й минуте, когда Виллиан Жозе воспользовался ошибкой Серхио Рамоса, перехватил мяч, ушел от Тибо Куртуа и пробил по пустым воротам.

«Сливочные» восстановили паритет на 37-й минуте. Лука Модрич навесил со штрафного, а Карим Бензема грудью переправил мяч в ворота.

На 48-й минуте мадридцы получили минимальный перевес благодаря голу Федерико Вальверде, которому тоже ассистировал Модрич.

Сам хорват забил на 74-й минуте после отличной скидки головой от Бензема.

Примера. 14-й тур «Реал» — «Реал Сосьедад» — 3:1 (1:1) Голы: 0:1 — 2 Виллиан Жозе, 1:1 — 37 Бензема, 2:1 — 47 Вальверде, 3:1 — 74 Модрич«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Вальверде (Кроос, 76), Каземиро, Родриго (Бэйл, 67), Модрич (Иско, 83), Азар, Бензема«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Льоренте, Монреаль, Сальдуа, Мерино, Эдегор, Порту (Янузай, 73), Субельдия, Ойарсабаль (Исак, 80), Виллиан ЖозеПредупреждения: Рамос (52), Сальдуа (84)

В турнирной таблице Примеры «Реал» догнал по набранным очкам (28) лидирующую «Барселону». «Реал Сосьедад» идет пятым (23). 0