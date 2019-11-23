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    «Лион» набрал три очка в матче с «Ниццей»

    «Лион» — «Ницца»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лион Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В рамках 14-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле обыграл «Ниццу» — 2:1.

    Футболисты «Лиона»
    Футболисты «Лиона»

    «Ткачи» вышли вперед на 10-й минуте благодаря голу Жеффа Рена-Аделеда, а на 28-й минуте, когда Мусса Дембеле реализовал пенальти, удвоили свое преимущество.

    На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве, поскольку красную карточку получил Фернандо Марсал.

    «Красно-черные» воспользовались численным преимуществом на 78-й минуте — отличился Каспер Дольберг. Впрочем, на 86-й минуте составы уравнялись, ведь вторую желтую карточку получил Патрик Бюрнер.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» занимает пятое место (19 очков), а «Ницца» — 14-е (17 очков). 0

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