«Лион» — «Ницца»: счет матча 2:1, обзор голов

В рамках 14-го тура французской Лиги 1на своем поле обыграл— 2:1.

«Ткачи» вышли вперед на 10-й минуте благодаря голу Жеффа Рена-Аделеда, а на 28-й минуте, когда Мусса Дембеле реализовал пенальти, удвоили свое преимущество.

На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве, поскольку красную карточку получил Фернандо Марсал.

«Красно-черные» воспользовались численным преимуществом на 78-й минуте — отличился Каспер Дольберг. Впрочем, на 86-й минуте составы уравнялись, ведь вторую желтую карточку получил Патрик Бюрнер.

В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» занимает пятое место (19 очков), а «Ницца» — 14-е (17 очков). 0