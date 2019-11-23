АПЛ. «Ман Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», МЮ едет в гости к «Шеффилду»

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2:3
В матче 13 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл в дерби «Вест Хэм». Таким образом, Жозе Моуринью добыл первую победу в дебютном поединке на посту главного тренера «шпор».
На 36 минуте Сон, получив передачу от Деле Алли, финтов пробросил мяч себе на ход и сильно пробил левой ногой. Чуть позже Алли начал очередную голевую атаку «шпор». Сон прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул Лукас.
В начале второго тайма Кейн утроил преимущество своей команды ударом головой.
В составе «Вест Хэма» забивали Антонио и Огбонна. Первый эффектно движением корпуса убрал защитника и пробил в правый от вратаря угол. Огбонна подраил надежду «молоткам» после подачи с углового в исполнении Снодграсса.
«Арсенал» — «Саутгемптон»
23 ноября 18:00 мск
«Борнмут» — «Вулверхэмптон»
23 ноября 18:00 мск
«Брайтон» — «Лестер»
23 ноября 18:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
23 ноября 18:00 мск
«Уотфорд» — «Бернли»
23 ноября 18:00 мск
«Эвертон» — «Норвич»
23 ноября 18:00 мск
«Ман Сити» — «Челси»
23 ноября 20:30 мск
«Шеффилд Юнайтед» — «Ман Юнайтед»
24 ноября 19:30 мск