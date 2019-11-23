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    АПЛ. «Ман Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», МЮ едет в гости к «Шеффилду»

    Обзор матчей 13 тура АПЛ

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    С 23 по 25 ноября состоится ряд поединков 13 тура английской Премьер-лиги. Центральный матч ожидается в Манчестере, где «Ман Сити» примет «Челси».

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2:3

    В матче 13 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл в дерби «Вест Хэм». Таким образом, Жозе Моуринью добыл первую победу в дебютном поединке на посту главного тренера «шпор».

    На 36 минуте Сон, получив передачу от Деле Алли, финтов пробросил мяч себе на ход и сильно пробил левой ногой. Чуть позже Алли начал очередную голевую атаку «шпор». Сон прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул Лукас.

    В начале второго тайма Кейн утроил преимущество своей команды ударом головой.

    В составе «Вест Хэма» забивали Антонио и Огбонна. Первый эффектно движением корпуса убрал защитника и пробил в правый от вратаря угол. Огбонна подраил надежду «молоткам» после подачи с углового в исполнении Снодграсса.

    АПЛ. 13 тур
    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 2:3
    Голы: 36 Сон Хын Мин, 0:2 — 43 Лукас Моура, 0:3 — 49 Кейн, 1:3 — 73 Антонио, 2:3 — 90 Огбонна«Вест Хэм»: Роберто, Крессуэлл, Огбонна, Диоп (Санчес, 64), Фредерикс, Нобл, Фелипе Андерсон (Антонио, 46), Райс, Снодграсс, Ярмоленко (Форнальс, 56), Аллер«Тоттенхэм»: Гассанига, Дэвис (Роуз, 75), Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли (Эриксен, 79), Уинкс, Лукас Моура (Сиссоко, 82), Дайер, Сон Хын Мин, КейнПредупреждения: Диоп (11), Фредерикс (39), Дэвис (70), Кейн (87), Снодграсс (87)

    «Арсенал» — «Саутгемптон»

    23 ноября 18:00 мск

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»

    23 ноября 18:00 мск

    «Брайтон» — «Лестер»

    23 ноября 18:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

    23 ноября 18:00 мск

    «Уотфорд» — «Бернли»

    23 ноября 18:00 мск

    «Эвертон» — «Норвич»

    23 ноября 18:00 мск

    «Ман Сити» — «Челси»

    23 ноября 20:30 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ман Юнайтед»

    24 ноября 19:30 мск

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

    25 ноября 23:00 мск

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